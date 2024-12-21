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Больше, чем кто-либо. Арсенал забил 50 гол с углового в АПЛ со времени появления в команде специализированного тренера

Англия

Специалиста по стандартам

Больше, чем кто-либо. Арсенал забил 50 гол с углового в АПЛ со времени появления в команде специализированного тренера

Getty Images/Global Images Ukraine

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В матче 17 тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома встречается с "Арсеналом". По состоянию на конец первого тайма счет 1:3 – в пользу гостей.

Второй гол "канониров" во встрече был забит после розыгрыша углового: на 15 минуте свой дубль таким образом оформил Габриэль Жезус.

С момента появления в команде специального тренера по стандартам и в частности угловых Николя Жовера для “Арсенала” это 50 гол в рамках АПЛ именно от флажка. Он присоединился к команде в 2021 году.

Как сообщает Opta, больше за этот период времени в чемпионате не забила ни одна команда.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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Источник:
Opta
Опубликовал: Максим Кучер
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