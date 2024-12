Больше, чем кто-либо. Арсенал забил 50 гол с углового в АПЛ со времени появления в команде специализированного тренера

В матче 17 тура АПЛ "Кристал Пэлас" дома встречается с "Арсеналом". По состоянию на конец первого тайма счет 1:3 – в пользу гостей.

Второй гол "канониров" во встрече был забит после розыгрыша углового: на 15 минуте свой дубль таким образом оформил Габриэль Жезус.

С момента появления в команде специального тренера по стандартам и в частности угловых Николя Жовера для “Арсенала” это 50 гол в рамках АПЛ именно от флажка. Он присоединился к команде в 2021 году.

Как сообщает Opta, больше за этот период времени в чемпионате не забила ни одна команда.

50 - Gabriel Jesus has scored Arsenal's 50th Premier League goal from a corner since Nicolas Jover joined the club as set-piece coach in 2021 - the most of any club in the competition in this time. Bullseye. pic.twitter.com/0W8YkfI5vf