АПЛ. Кристал Пэлас – Арсенал 1:5. Жезус второй раз на этой неделе уничтожает орлов

Второй матч между этими командами в пределах 4 дней, разные стадионы, а итог такой же. Команда Микеля Артеты приехала на "Селхерст Парк" с немалыми кадровыми потерями, особенно это касалось обороны, где травмированы основные правый и левый защитники, да еще и запасной (имеется в виду Александр Зинченко) тоже. Пришлось снова ставить в стартовый состав Льюиса-Скелли, другого выбора особо не было. Хотя на замене уже был Калафиори, однако он только что восстановился и не в оптимальных кондициях.

Как оказалось, это не все потери в составе, уже на 24-й минуте пришлось заменить Букайо Сака, который потянул заднюю поверхность бедра, поэтому в лазарете "канониров" произошло пополнение. И именно Сака, едва ли не лучший игрок этой команды. Как бы там ни было, давайте о самом матче.

А он выдался невероятно интересным и боевым. Очень быстро Габриэл Жезус открыл счет после подачи с фланга и рикошетов от защитников. Он был в идеальной позиции для добивания и сильно вколотил круглого в сетку ворот. На это подопечные Оливера Гласнера нашли быстрый ответ. Протащил мяч Митчелл по правому флангу и отдал на Исмаила Сарра, который сместился немного ближе к линии штрафной и из-под Салиба нанес точный удар в дальний угол ворот. Красиво и уже 1:1.

Команды не стали затягивать со зрелищем и вскоре "канониры" снова были впереди. Подача с углового, которые являются главной убийственной силой этого коллектива и не удалось выиграть верх, зато удалось забрать подбор и Партей сбросил под удар Жезусу, который оформил дубль и снова вывел свою команду вперед.

Габриэл был в ужасной форме до этой недели, а сейчас его прорвало, он оформил хет-трик против "Пэлас" в среду в рамках Кубка Лиги, и здесь уже успел отметиться дублем. Неожиданное возрождение бразильского нападающего. В дальнейшем "канониры" продолжили давить на ворота соперника, но и собственные ворота не были в полной безопасности.

Однако прямо сейчас они просто выше классом, а значит и моменты реализовываются куда умелее. Едва ли не на второй хет-трик за неделю пошел Жезус. Он снова пробивал по воротам, на этот раз головой, но попал в стойку. На добивании в пустые ворота первым был Кай Гаверц, который играл в центре поля в этом матче. Поэтому 1:3 в пользу "канониров".

Возможно, если бы этот матч проходил месяц назад, то "орлы" бы просто сдались и отпустили этот матч, но сейчас подопечные Гласнера не сдаются и летят отыгрываться. Во втором тайме удалось создать несколько замечательных моментов, в основном острота шла от Матета и Сарра. Однако со всем справлялся Давид Рая, он держал свою команду на плаву и не давал сокращать счет сопернику.

Это было отличным сигналом для гостей, что надо забивать еще и убивать эту игру. На 60-й минуте именно так они и сделали. Прострел с фланга замыкал никем не прикрытый Жезус. Опять никем не прикрытый. Сегодня Лакруа и Гейи (особенно последний) сильно провалились. Однако с ударом бразильца справился Гендерсон, а вот добивание от Райса и подправка направления движения мяча от Мартинелли уже получилось убийственным и это 1:4.

Насколько это было справедливо? Ну "Арсенал" все же был лучше, но точно не на такую разницу. Но в этом и отображается класс команды. Подопечные Артеты именно на классе одолели своего соперника, который сопротивлялся и в начале второго тайма был очень близок к голу. Далее гости просто спокойно отбегали полчасика, где успели забить еще один гол, пробил точно в дальний угол Деклан Райс, похож был этот гол на то, что забивал Сарр в первом тайме. 1:5. На самом деле, "Пэлас" опустил руки после четвертого пропущенного гола, после того они уже начали думать о следующем матче.

Таков итог. Второй раз за неделю "Арсенал" побеждает "Кристал Пэлас" и делает это вполне заслуженно. Они были сильнее. Эта победа приближает их к "Челси" на расстояние 1 балла. Они готовы в ближайшее время подвинуть "синих" со второй строчки. А что касается "орлов", то они просто остаются 15-ми.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Селхерст Парк" (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

"Кристал Пэлас" — "Арсенал" 1:5

Голы: Сарр (11) — Жезус (6, 14), Гаверц (38), Мартинелли (60), Райс (84)

"Кристал Пэлас": Хендерсон — Ричардс, Лакруа, Гейи — Клайн (Кпора, 81), Хьюз (Девенни, 69), Лерма (Дукуре, 68), Митчелл — Сарр, Камада (Нкетиа, 61) — Матета (Шлупп, 81)

"Арсенал": Рая — Тимбер (Мерино, 86), Салиба, Габриэл, Льюис-Скелли (Калафиори, 58) — Эдегор, Партей, Хаверц (Райс, 58) — Сака (Троссар, 24), Жезус (Нванери, 86), Мартинелли

Предупреждения: Гейи (64), Клайн (79) — Габриэл (31), Тимбер (36)