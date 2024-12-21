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Лидер Арсенала покинул стадион после матча против Пэлас на костылях: Артета прокомментировал травму вингера

Англия
Обновлено

Неприятное повреждение

Лидер Арсенала покинул стадион после матча против Пэлас на костылях: Артета прокомментировал травму вингера

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Один из лидеров "Арсенала" Букайо Сака не доиграл матч 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Он покинул поле на 25 минуте из-за травмы.

После матча журналисты зафиксировали на видео, как Сака выходит со стадиона в Лондоне на костылях. Он мог наступать только на левую ногу.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ситуацию с повреждением англичанина.

“Мы очень обеспокоены травмой Саки.

Он схватился за подколенное сухожилие и не мог продолжать. Его нужно будет обследовать, но мы очень волнуемся, да”, – сказал испанец.

В 24 матчах текущего сезона Сака оформил 22 результативных действия: на его счету 9 голов и 13 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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