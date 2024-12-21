Лидер Арсенала покинул стадион после матча против Пэлас на костылях: Артета прокомментировал травму вингера

Один из лидеров "Арсенала" Букайо Сака не доиграл матч 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Он покинул поле на 25 минуте из-за травмы.

После матча журналисты зафиксировали на видео, как Сака выходит со стадиона в Лондоне на костылях. Он мог наступать только на левую ногу.

Saka leaving Palace on crutches, not looking great #arsenal pic.twitter.com/N3Jnd7bS8x — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) December 21, 2024

На послематчевой пресс-конференции главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал ситуацию с повреждением англичанина.

“Мы очень обеспокоены травмой Саки. Он схватился за подколенное сухожилие и не мог продолжать. Его нужно будет обследовать, но мы очень волнуемся, да”, – сказал испанец.

В 24 матчах текущего сезона Сака оформил 22 результативных действия: на его счету 9 голов и 13 ассистов.