Лидер Арсенала покинул стадион после матча против Пэлас на костылях: Артета прокомментировал травму вингера

Один из лидеров "Арсенала" Букайо Сака не доиграл матч 17 тура АПЛ против "Кристал Пэлас". Он покинул поле на 25 минуте из-за травмы.

После матча журналисты зафиксировали на видео, как Сака выходит со стадиона в Лондоне на костылях. Он мог наступать только на левую ногу.

Saka leaving Palace on crutches, not looking great #arsenal pic.twitter.com/N3Jnd7bS8x