Раньше такого не допускали. Манчестер Сити в 12-ти матчах пропустил почти 30 голов

"Манчестер Сити" в 12-ти матчах пропустил почти 30 голов.

4 гола команда Гвардиолы пропустила в матче Премьер-Лиги от "Тоттенхэма" (0:4) и в матче Лиги Чемпионов против "Спортинга" (1:4). 3 гола "Манчестер Сити" пропустил от "Фейеноорда" также в Лиге Чемпионов (3:3). Тот матч можно назвать фантастическим, поскольку до 75-й минуты английская команда забила три гола.

Чаще всего "горожане" пропускали 2 гола: в матче против "Тоттенхэма" в Кубке Английской Лиги (1:2), в Премьер-Лиге против "Борнмута" (1:2), "Брайтона" (1:2), "Ливерпуля" (0:2), "Кристал Пэлас" (2:2), "Манчестер Юнайтед" (1:2) и "Астон Виллы" (1:2).

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Также 2 гола английская команда пропустила от "Ювентуса" в матче Лиги Чемпионов (0:2).

Лишь один раз "Манчестер Сити" победил и не пропустил – в матче против "Ноттингем Форест" (3:0).

Напомним, что "Манчестер Сити" в 12-ти матчах проиграл девять раз. Сейчас "горожане" занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-Лиги.