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Для кого это тяжелый вызов? Манчестер Юнайтед – Борнмут. Анонс и прогноз матча АПЛ на 22.12.2024
Так называемый гранд против команды, которая выше него в турнирной таблице
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 17 тур
22 декабря, 16:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Крэйг Поусон
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"Манчестер Юнайтед" примет дома "Борнмут". И не являются "красные дьяволы" таким очевидным фаворитом, как на это указывают букмекеры. Подопечные Ираолы находятся на шестом месте в АПЛ – это на пять позиций выше МЮ. С другой стороны, между командами разница всего в три очка. И победа манкунианцев может помочь им даже перегнать "вишенок".
Новости Манчестер Юнайтед
Феерия после победы над "Манчестер Сити" быстро прошла: ее погасил "Тоттенхэм". 19 декабря эти две команды встречались в четвертьфинале Кубка лиги. По состоянию на 54 минуту лондонцы вели 3:0. И матч с таким преимуществом имел полное право завершаться, если бы не антивыступление Форстера. В итоге "шпоры" победили команду Аморима со счетом 4:3.
Это было третье поражение МЮ в последних пяти матчах. Две из них – в рамках АПЛ. Поэтому и место такое – во второй половине турнирной таблицы. Можно учитывать, что победа в плотной борьбе выбрасывает сразу очень высоко. Но эти три очка еще предстоит заслужить. Из восьми матчей под руководством Аморима "красные дьяволы" победили четыре раза (два из которых – в Лиге Европы). В последних двух поединках против "Борнмута" победы вообще не было. Поэтому три очка – это будет очень и очень хороший результат сегодня.
Кадры хозяев
Три потери у "Ман Юнайтед". Лишь Шоу вышел из лазарета, так снова в него попал. Там лечатся еще Линделеф и Маунт. Достаточно мало футболистов с повреждениями, учитывая общую тенденцию последних лет в МЮ.
Новости Борнмута
Забарный и Ко продолжают стабильно расти. 2 ноября "вишенки" победили "Манчестер Сити", и хоть дальше были два поражения, но потом "Борнмут" набрал 10 очков из 12 возможных за четыре тура АПЛ. Среди них обыграл "Тоттенхэм". Воспользовался услугами Робин Гуда, кем в этом сезоне явно подрабатывает команда Постекоглу.
У "вишенок" нет еврокубков, из Кубка лиги они давно вылетели. Поэтому они находятся в лучшем физическом состоянии. Тем более в столь насыщенный период сезона. Подопечные Ираолы имеют серию из девяти матчей, в которых они забивают. В последний раз оставались сухими ворота “Лестера” 5 октября. Однако параллельно и много пропускают, несмотря на хороших игроков в обороне (там не только Забарный). В семи из последних восьми встреч "Борнмут" шел с поля без "сухого" поединка.
Кадры гостей
Пять футболистов находятся в лазарете команды. И все потери – из основного состава. Речь идет о Тавернье, Синистерре, Сенесе, Скотте и Араухо. Вынужден Ираола их заменять.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Борнмута
Последние пять встреч хозяев
- 19.12. Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед 4:3 (Кубок лиги)
- 15.12. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
- 12.12. Виктория Плзень – Манчестер Юнайтед 1:2 (ЛЕ)
- 07.12. Манчестер Юнайтед – Ноттингем Форест 2:3 (АПЛ)
- 14.12. Арсенал – Манчестер Юнайтед 2:0 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 16.12. Борнмут – Вест Хэм 1:1 (АПЛ)
- 08.12. Ипсвич – Борнмут 1:2 (АПЛ)
- 05.12. Борнмут – Тоттенхэм 1:0 (АПЛ)
- 30.11. Вулвергемптон – Борнмут 2:4 (АПЛ)
- 23.11. Борнмут – Брайтон 1:2 (АПЛ)
Последние пять личных встреч между командами
13.04.24. Борнмут – Манчестер Юнайтед 2:2 (АПЛ)
09.12.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3 (АПЛ)
20.05.23. Борнмут – Манчестер Юнайтед 0:1 (АПЛ)
03.01.23. Манчестер Юнайтед – Борнмут 3:0 (АПЛ)
04.07.20. Манчестер Юнайтед – Борнмут 5:2 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|Очки
|1
|
"Ливерпуль"
|15
|11
|3
|1
|31-13
|36
|2
|
"Челси"
|16
|10
|4
|2
|37-19
|34
|3
|
"Арсенал"
|17
|9
|6
|2
|34-16
|33
|4
|
Ноттингем Форест
|17
|9
|4
|4
|23-19
|31
|5
|
"Астон Вилла"
|17
|8
|4
|5
|26-26
|28
|6
|
"Манчестер Сити"
|17
|8
|3
|6
|29-25
|27
|7
|
"Ньюкасл"
|17
|7
|5
|5
|27-21
|26
|8
|
"Борнмут"
|16
|7
|4
|5
|24-21
|25
|9
|
"Брайтон энд Хоув Альбион"
|17
|6
|7
|4
|27-26
|25
|10
|
"Фулхэм"
|16
|6
|6
|4
|24-22
|24
|11
|
"Тоттенхэм"
|16
|7
|2
|7
|36-19
|23
|12
|
Брентфорд
|17
|7
|2
|8
|32-32
|23
|13
|
"Манчестер Юнайтед"
|16
|6
|4
|6
|21-19
|22
|14
|
"Вест Хэм Юнайтед"
|17
|5
|5
|7
|22-30
|20
|15
|
"Кристал Пэлас"
|17
|3
|7
|7
|18-26
|16
|16
|
Эвертон
|15
|3
|6
|6
|14-21
|15
|17
|
"Лестер Сити"
|16
|3
|5
|8
|21-34
|14
|18
|
Ипсвич Таун
|17
|2
|6
|9
|16-32
|12
|19
|
"Вулверхэмптон"
|16
|2
|3
|11
|24-40
|9
|20
|
"Саутгемптон"
|16
|1
|2
|13
|11-36
|5
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Борнмут
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Борнмут от UA-Football
В крайнем поединке на "Олд Траффорд" между этими командами манкунианцы громко опозорились, проиграв 0:3. До этого обе команды тоже регулярно много забивали. А сейчас проблемы в обороне есть у обоих, а в атаке, наоборот, раскрываются кадры. Поэтому ждем голы со старта. Прогноз: Тотал первого тайма более 1,5 (Кф 2,3).
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