Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал устанавливает рекорды в АПЛ после победы над Кристал Пэлас
Арсенал переписывает историю
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Арсенал" обыграл "Кристалл Пэлас" со счетом 5:1, эта победа привела к тому, что теперь "Арсенал" - первая команда, не проигравшая ни одного лондонского дерби в АПЛ за календарный год после "Челси" в 2005 году.
Кроме того, команда Микеля Артеты установила рекорд в АПЛ: "Арсенал" забил 5+ голов в 6 гостевых матчах в 2024 году.
В последний раз "Арсенал" уступал "Интеру" в Лиге чемпионов 6 ноября — тогда "канониры" проиграли с минимальным счетом 0:1, однако с тех пор одержали 7 побед и 3 ничьих во всех турнирах. Добавим, что "Арсенал" уже не проиграет полтора месяца.
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя. Как это было
- Усик – Фьюри. АУДИО онлайн трансляция боксерского поединка
- Стало известно ориентировочное начало боя Усик – Фьюри 2
- Мудрик прибыл на бой Усик – Фьюри в интересной компании – ФОТО
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет