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Арсенал устанавливает рекорды в АПЛ после победы над Кристал Пэлас

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Арсенал переписывает историю

Арсенал устанавливает рекорды в АПЛ после победы над Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера "Арсенал" обыграл "Кристалл Пэлас" со счетом 5:1, эта победа привела к тому, что теперь "Арсенал" - первая команда, не проигравшая ни одного лондонского дерби в АПЛ за календарный год после "Челси" в 2005 году.

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Кроме того, команда Микеля Артеты установила рекорд в АПЛ: "Арсенал" забил 5+ голов в 6 гостевых матчах в 2024 году.

В последний раз "Арсенал" уступал "Интеру" в Лиге чемпионов 6 ноября — тогда "канониры" проиграли с минимальным счетом 0:1, однако с тех пор одержали 7 побед и 3 ничьих во всех турнирах. Добавим, что "Арсенал" уже не проиграет полтора месяца.

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Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Кристал Пэлас
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Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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