Арсенал устанавливает рекорды в АПЛ после победы над Кристал Пэлас

Вчера "Арсенал" обыграл "Кристалл Пэлас" со счетом 5:1, эта победа привела к тому, что теперь "Арсенал" - первая команда, не проигравшая ни одного лондонского дерби в АПЛ за календарный год после "Челси" в 2005 году.

Кроме того, команда Микеля Артеты установила рекорд в АПЛ: "Арсенал" забил 5+ голов в 6 гостевых матчах в 2024 году.

В последний раз "Арсенал" уступал "Интеру" в Лиге чемпионов 6 ноября — тогда "канониры" проиграли с минимальным счетом 0:1, однако с тех пор одержали 7 побед и 3 ничьих во всех турнирах. Добавим, что "Арсенал" уже не проиграет полтора месяца.