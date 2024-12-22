Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сколько матчей проиграл Ман Сити из 12 последних игр
Неприятная статистика
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Манчестер Сити" проиграл за полтора месяца больше, чем за полтора года до этого. Такой статистикой поделился 433 у Х.
Команда Хосепа Гвардиолы в этом сезоне проиграла 9 из 12 последних матчей. Отмечается, что столько же поражений в Сити было в предыдущих 108 матчах.
За последние 12 матчей команда пропустила 27 голов.
Напомним, что вчера "Манчестер Сити" проиграл "Астон Вилли" со счетом 2:1. Из-за таких результатов "Сити" разместился на шестом месте в АПЛ.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:433
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Текстовая трансляцию боя. Как это было
- Александр Усик - Тайсон Фьюри. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию боя-реванша
- Усик – Фьюри. АУДИО онлайн трансляция боксерского поединка
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000