Сколько матчей проиграл Ман Сити из 12 последних игр

"Манчестер Сити" проиграл за полтора месяца больше, чем за полтора года до этого. Такой статистикой поделился 433 у Х.

Команда Хосепа Гвардиолы в этом сезоне проиграла 9 из 12 последних матчей. Отмечается, что столько же поражений в Сити было в предыдущих 108 матчах.

За последние 12 матчей команда пропустила 27 голов.

Напомним, что вчера "Манчестер Сити" проиграл "Астон Вилли" со счетом 2:1. Из-за таких результатов "Сити" разместился на шестом месте в АПЛ.