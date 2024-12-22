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Сколько матчей проиграл Ман Сити из 12 последних игр

Англия

Неприятная статистика

Сколько матчей проиграл Ман Сити из 12 последних игр

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Манчестер Сити" проиграл за полтора месяца больше, чем за полтора года до этого. Такой статистикой поделился 433 у Х.

Команда Хосепа Гвардиолы в этом сезоне проиграла 9 из 12 последних матчей. Отмечается, что столько же поражений в Сити было в предыдущих 108 матчах.

За последние 12 матчей команда пропустила 27 голов.

Напомним, что вчера "Манчестер Сити" проиграл "Астон Вилли" со счетом 2:1. Из-за таких результатов "Сити" разместился на шестом месте в АПЛ.

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Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
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Источник:
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Опубликовал: Валентина Чорноштан
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