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Артета: Для нас погоня за титул АПЛ продолжается

Англия
Обновлено

Не сдаются раньше, чем нужно

Артета: Для нас погоня за титул АПЛ продолжается

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал свое отношение к текущему турнирному положению "канониров" в чемпионате Англии.

“Для нас погоня за титул продолжается!

Еще очень рано. Давайте продолжим и давайте дальше выигрывать игры”, – сказал Артета.

Во вчерашнем матче 17 тура АПЛ "Кристалл Пэлас" проиграл дома "Арсеналу" со счетом 1:5. Благодаря этой победе "канониры" продолжают идти на третьей позиции в чемпионате Англии. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет три очка, но у мерсисайдцев есть еще два матча в запасе.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Максим Кучер
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