Артета: Для нас погоня за титул АПЛ продолжается

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал свое отношение к текущему турнирному положению "канониров" в чемпионате Англии.

“Для нас погоня за титул продолжается! Еще очень рано. Давайте продолжим и давайте дальше выигрывать игры”, – сказал Артета.

Во вчерашнем матче 17 тура АПЛ "Кристалл Пэлас" проиграл дома "Арсеналу" со счетом 1:5. Благодаря этой победе "канониры" продолжают идти на третьей позиции в чемпионате Англии. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет три очка, но у мерсисайдцев есть еще два матча в запасе.