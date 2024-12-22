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Артета: Для нас погоня за титул АПЛ продолжается
Не сдаются раньше, чем нужно
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал свое отношение к текущему турнирному положению "канониров" в чемпионате Англии.
“Для нас погоня за титул продолжается!
Еще очень рано. Давайте продолжим и давайте дальше выигрывать игры”, – сказал Артета.
Во вчерашнем матче 17 тура АПЛ "Кристалл Пэлас" проиграл дома "Арсеналу" со счетом 1:5. Благодаря этой победе "канониры" продолжают идти на третьей позиции в чемпионате Англии. Отрыв от первого "Ливерпуля" составляет три очка, но у мерсисайдцев есть еще два матча в запасе.
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