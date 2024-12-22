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Испытание для Борнмута в Манчестере. Поможет ли Забарный в матче против Юнайтед?
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут", в котором играет украинский защитник Илья Забарный, едет в Манчестер в гости к "Юнайтед".
Илья Забарный – в стартовом составе.
Ready for #MUNBOU ???? pic.twitter.com/3lzrFH8pfc— AFC Bournemouth ???? (@afcbournemouth) December 22, 2024
Украинец постоянно выходит в старте за "Борнмут" в Английской Премьер-Лиге. Защитник провёл полные 16 матчей, за которые получил 2 жёлтые карточки – в матчах против "Брентфорда" и "Вулверхэмптона". На счету защитника два "сухих" матча - домашние против "Арсенала" и "Тоттенхэма".
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До матча "Борнмут" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 22-мя очками.
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
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