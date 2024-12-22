Испытание для Борнмута в Манчестере. Поможет ли Забарный в матче против Юнайтед?

"Борнмут", в котором играет украинский защитник Илья Забарный, едет в Манчестер в гости к "Юнайтед".

Илья Забарный – в стартовом составе.

Украинец постоянно выходит в старте за "Борнмут" в Английской Премьер-Лиге. Защитник провёл полные 16 матчей, за которые получил 2 жёлтые карточки – в матчах против "Брентфорда" и "Вулверхэмптона". На счету защитника два "сухих" матча - домашние против "Арсенала" и "Тоттенхэма".

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До матча "Борнмут" занимает 8-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. "Манчестер Юнайтед" - 13-й с 22-мя очками.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.