Челси будет не легко. Противостоит ли Миколенко лондонскому клубу

"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко, в последний раз примет "Челси" на "Гудиссон Парк"

Виталий Миколенко – в стартовом составе.

Для украинца это сотый поединок за "Эвертон".

Виталий Миколенко в основном выходит в стартовом составе "Эвертона". Лишь дважды защитник пропускал матчи – из-за болезни и уплотнения икроножной мышцы.

"Эвертон" в следующем сезоне переедет на новый стадион.

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До матча "Эвертон" на 16-м месте с 15-ю очками и игрой в запасе, "Челси" - второй в таблице с 34-я очками.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.