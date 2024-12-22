  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси будет не легко. Противостоит ли Миколенко лондонскому клубу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси будет не легко. Противостоит ли Миколенко лондонскому клубу

Англия

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени

Челси будет не легко. Противостоит ли Миколенко лондонскому клубу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко, в последний раз примет "Челси" на "Гудиссон Парк"

Виталий Миколенко – в стартовом составе.

Для украинца это сотый поединок за "Эвертон".

Виталий Миколенко в основном выходит в стартовом составе "Эвертона". Лишь дважды защитник пропускал матчи – из-за болезни и уплотнения икроножной мышцы.

"Эвертон" в следующем сезоне переедет на новый стадион.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

До матча "Эвертон" на 16-м месте с 15-ю очками и игрой в запасе, "Челси" - второй в таблице с 34-я очками.

Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Пеп Гвардиола: Должны мыслить позитивно и невероятно верю в парней
yellow-arrow
Сотая игра Миколенко за Ирисок. Эвертон - Челси. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Забарный на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости