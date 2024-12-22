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Челси будет не легко. Противостоит ли Миколенко лондонскому клубу
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон", в котором играет украинец Виталий Миколенко, в последний раз примет "Челси" на "Гудиссон Парк"
Виталий Миколенко – в стартовом составе.
Your Toffees to face @ChelseaFC! ????#EVECHE pic.twitter.com/QPS8PpfDAz— Everton (@Everton) December 22, 2024
Для украинца это сотый поединок за "Эвертон".
Виталий Миколенко в основном выходит в стартовом составе "Эвертона". Лишь дважды защитник пропускал матчи – из-за болезни и уплотнения икроножной мышцы.
"Эвертон" в следующем сезоне переедет на новый стадион.
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До матча "Эвертон" на 16-м месте с 15-ю очками и игрой в запасе, "Челси" - второй в таблице с 34-я очками.
Матч начнётся в 16:00 по киевскому времени.
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