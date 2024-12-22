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Несколько клубов АПЛ интересовались приглашением экс-тренера Боруссии Дортмунд Терзичв
Он хочет тренировать на Туманном Альбионе
Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский тренер Эдин Терзич заинтересовал сразу несколько английских клубов. Об этом сообщает Николо Скира.
Они спрашивали информацию о приглашении специалиста за последние недели. Сам Терзич изъявил желание попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге.
В июне этого года у хорвата заключился контракт с "Боруссией" Дортмунд, и после этого он остается без работы. Он дважды возглавлял "шмелей" – это единственный опыт Терзича на тренерском мостике первой команды.
Кроме этого, он работал ассистентом тренера. В том числе и в АПЛ: с 2015 по 2017 годы в “Вест Хэме”.
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