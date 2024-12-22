Несколько клубов АПЛ интересовались приглашением экс-тренера Боруссии Дортмунд Терзичв

Хорватский тренер Эдин Терзич заинтересовал сразу несколько английских клубов. Об этом сообщает Николо Скира.

Они спрашивали информацию о приглашении специалиста за последние недели. Сам Терзич изъявил желание попробовать свои силы в Английской Премьер-лиге.

В июне этого года у хорвата заключился контракт с "Боруссией" Дортмунд, и после этого он остается без работы. Он дважды возглавлял "шмелей" – это единственный опыт Терзича на тренерском мостике первой команды.

Кроме этого, он работал ассистентом тренера. В том числе и в АПЛ: с 2015 по 2017 годы в “Вест Хэме”.