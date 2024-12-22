Кого приобретет, кого продаст. Гвардиола озвучил трансферные планы

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, на какие три позиции нацелены "горожане" в январском трансферном окне.

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"Мы не являемся большими поклонниками трансферного окна, но обстоятельства этого сезона были особенными. Это нелегко сделать. Клубы не хотят продавать, а игроки очень дорогие. Это зависит от рынка", — сказал Гвардиола.

Как отмечает Goal, целью для "Сити" является найти игрока, который заменит Родри, один из вариантов - Бруно Гимараэс из "Ньюкасл Юнайтед" и Мартин Субименди из "Реал Сосьедад". Кроме полузащиты, оборона "Сити" остается проблемной областью, поэтому руководство ищет крайнего защитника.