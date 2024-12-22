  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кого приобретет, кого продаст. Гвардиола озвучил трансферные планы
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кого приобретет, кого продаст. Гвардиола озвучил трансферные планы

Англия

Есть шанс исправить ситуацию

Кого приобретет, кого продаст. Гвардиола озвучил трансферные планы

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола рассказал, на какие три позиции нацелены "горожане" в январском трансферном окне.

Читайте такжеТренер гранда АПЛ назвал когда игра команды нормализуется

"Мы не являемся большими поклонниками трансферного окна, но обстоятельства этого сезона были особенными. Это нелегко сделать. Клубы не хотят продавать, а игроки очень дорогие. Это зависит от рынка", — сказал Гвардиола.

Как отмечает Goal, целью для "Сити" является найти игрока, который заменит Родри, один из вариантов - Бруно Гимараэс из "Ньюкасл Юнайтед" и Мартин Субименди из "Реал Сосьедад". Кроме полузащиты, оборона "Сити" остается проблемной областью, поэтому руководство ищет крайнего защитника.

По теме
yellow-arrow
Пеп Гвардиола: Должны мыслить позитивно и невероятно верю в парней
yellow-arrow
Сотая игра Миколенко за Ирисок. Эвертон - Челси. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Забарный на Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
Хосеп Гвардиола Манчестер Сити
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
goal
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
22.12.2024 в 15:04
Головний принцип... Не придбати кого-небуть, а налагодити командні дії за рахунок якогось гравця... Бо навіть те що у попередній команді доброякісно працювало наприклад Гриліш може не видати потрібний результат!
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
Spokoyno (Київ)
22.12.2024 в 15:04
Головний принцип... Не придбати кого-небуть, а налагодити командні дії за рахунок якогось гравця... Бо навіть те що у попередній команді доброякісно працювало наприклад Гриліш може не видати потрібний результат!
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости