Стало известно, кому полузащитник "Арсенала" посвятил свой гол в матче против "Кристал Пэлас".

Про информации DailyMail, Кай Хаверц, забивший третий гол "Арсенала" в лондонском дерби, посвятил гол своей беременной жене Софии.

Немецкий полузащитник отметился на 38-й минуте матча. Хавертц засунул мяч под футболку и посасывал большой палец.

"В прошлом месяце футболист и его жена София объявили, что ждут ребёнка, назвав это "нашим самым большим благословением"", - сообщил DailyMail.

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В этом сезоне Кай Хаверц в 24-х играх за "Арсенал" во всех турнирах забил 11 голов и отметился тремя голевыми передачами.