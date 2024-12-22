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Унаи Эмери: Каждый игрок был великолепен как в защите, так и в нападении
Тренер Астон Виллы дал послематчевый комментарий
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери поделился эмоциями после матча с "Манчестер Сити".
По его словам, футболисты "Виллы" выступили отлично и выполнили тактические настановки. Также Эмери отметил болельщиков.
"Манчестер Сити" — очень сложная команда, и я думаю, что мы сыграли фантастически. Мы играли в составе из 11 игроков — 12 с нашими болельщиками. Мы очень гордимся ими и благодарны им.
Каждый игрок в тактической структуре был великолепен как в защите, так и в нападении. Их стремление сделать всё, над чем мы работали перед матчем, было очень важным.
Я думаю, что каждый игрок выступил отлично. Это был действительно отличный день для команды и для отдельных игроков, - сказал Эмери.
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Напомним, "Астон Вилла" обыграла "Манчестер Сити" со счётом 2:1. Команда из Бирмингема занимает 5-е место в турнирной таблице с 28-ю очками. "Манчестер Сити" - шестой с 27-ю очками.
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