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Пеп Гвардиола: Должны мыслить позитивно и невероятно верю в парней

Англия

Испанский тренер высказался после поражения Астон Вилле

Пеп Гвардиола: Должны мыслить позитивно и невероятно верю в парней

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после проигранного матча с "Астон Виллой" выступил на пресс-конференции.

По его словам, есть много мелких факторов, которые влияют на результат.

"Это зависит от нас. Решение состоит в том, чтобы вернуть игроков. У нас есть только один центральный защитник, который может играть, и это сложно. Мы собираемся попробовать в следующей игре — это ещё одна возможность, и мы не думаем о чём-то большем.

Конечно, есть и другие причины. Мы пропускаем голы, которые не пропускали в прошлом, мы [не] забиваем голы, которые забивали в прошлом. Футбол — это не единственная причина. Есть много мелких факторов", - сказал испанский тренер.

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Гвардиола заявил, что он верит в команду и найдёт способ побеждать.

"В прошлом сезоне мы выиграли Премьер-лигу, но приехали сюда и проиграли. Мы должны мыслить позитивно, и я невероятно верю в ребят. У некоторых из них невероятная гордость и желание сделать это. Мы должны найти способ, шаг за шагом, рано или поздно найти путь назад", - сказал Гвардиола.

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Напомним, 21 декабря "Манчестер Сити" проиграл выездной матч "Астон Вилле" (1:2). В турнирной таблице "горожане" занимают шестое место.

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Источник:
BBC Sport
Опубликовал: Владислав Прийменко
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