Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Пеп Гвардиола: Должны мыслить позитивно и невероятно верю в парней
Испанский тренер высказался после поражения Астон Вилле
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола после проигранного матча с "Астон Виллой" выступил на пресс-конференции.
По его словам, есть много мелких факторов, которые влияют на результат.
"Это зависит от нас. Решение состоит в том, чтобы вернуть игроков. У нас есть только один центральный защитник, который может играть, и это сложно. Мы собираемся попробовать в следующей игре — это ещё одна возможность, и мы не думаем о чём-то большем.
Конечно, есть и другие причины. Мы пропускаем голы, которые не пропускали в прошлом, мы [не] забиваем голы, которые забивали в прошлом. Футбол — это не единственная причина. Есть много мелких факторов", - сказал испанский тренер.
Гвардиола заявил, что он верит в команду и найдёт способ побеждать.
"В прошлом сезоне мы выиграли Премьер-лигу, но приехали сюда и проиграли. Мы должны мыслить позитивно, и я невероятно верю в ребят. У некоторых из них невероятная гордость и желание сделать это. Мы должны найти способ, шаг за шагом, рано или поздно найти путь назад", - сказал Гвардиола.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, 21 декабря "Манчестер Сити" проиграл выездной матч "Астон Вилле" (1:2). В турнирной таблице "горожане" занимают шестое место.
Популярное сейчас
- "Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
- Промоутер Усика сомневается, что следующий бой Александр проведет против Дюбуа
- Харлан показала, как болела за Усика во время реванша против Фьюри. Видео
- Мудрик прибыл на бой Усик – Фьюри в интересной компании – ФОТО
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет