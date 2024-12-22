Микель Артета рассказал об голах Жезуса и ощущениях после матча с Кристал Пэлас

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал об ощущениях после игры с "Кристал Пэлас" и голах Габриэля Жезуса.

Испанский тренер похвалил нападающего и сказал, что иногда нужно подождать.

"Прелесть футбола – такие вещи случаются. Он забил столько же голов в 45 матчах за три дня. Он забил пять голов, и он мог бы сделать хет-трик сегодня. Большая ему честь, потому что он вложил в это столько труда, столько веры в то, что он делает, и он был терпелив, и он был вознагражден.

Мы должны теперь подтолкнуть его и быть за него. У него были трудные моменты, и как нападающий, это нелегко. Ты получаешь много внимания, но опять же, ему должное. Его трудовая этика, то, как он вернулся летом, он был совершенно другим игроком, и теперь он получает вознаграждение, иногда это требует времени", - сказал Артета.