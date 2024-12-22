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Микель Артета рассказал об голах Жезуса и ощущениях после матча с Кристал Пэлас

Англия

Тренер Арсенала оценил выступление команды

Микель Артета рассказал об голах Жезуса и ощущениях после матча с Кристал Пэлас

Фото - www.arsenal.com

Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета рассказал об ощущениях после игры с "Кристал Пэлас" и голах Габриэля Жезуса.

Испанский тренер похвалил нападающего и сказал, что иногда нужно подождать.

"Прелесть футбола – такие вещи случаются. Он забил столько же голов в 45 матчах за три дня. Он забил пять голов, и он мог бы сделать хет-трик сегодня. Большая ему честь, потому что он вложил в это столько труда, столько веры в то, что он делает, и он был терпелив, и он был вознагражден.

Мы должны теперь подтолкнуть его и быть за него. У него были трудные моменты, и как нападающий, это нелегко. Ты получаешь много внимания, но опять же, ему должное. Его трудовая этика, то, как он вернулся летом, он был совершенно другим игроком, и теперь он получает вознаграждение, иногда это требует времени", - сказал Артета.

Также тренер "Арсенала" оценил победу над "Кристал Пэлас".

"Я очень рад, что мы победили, нам нужна была эта победа, особенно после двух ничьих, но в целом, если посмотреть на 10 игр, то в последних семи не было поражений. Мы выиграли пять и получили две ничьи, и мы заслужили победу во всех из них, так что это хорошо", - заметил Артета.

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"Арсенал" обыграл "Кристал Пэлас" со счётом 5:1. Бразильский нападающий Габриэль Жезус отметился дублем.

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Источник:
Arsenal
Опубликовал: Владислав Прийменко
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