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Один из лондонских топ-клубов нацелился на подписание звездного игрока Боруссии Д
Игрок может добавить креативности в центре поля
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Тоттенхэм" стремится подписать звездного игрока дортмундской "Боруссии".
Согласно информации от источников издания Football Transfers, руководство "шпор" внимательно следит за 28-летним хавбеком "Боруссии" Юлианом Брандтом перед зимним трансферным окном. Атакующий полузащитник может также сыграть роль вингера на обоих флангах, он прекрасно проявил себя в этом сезоне, заинтересовав команду Постекоглу.
Считается, что "Тоттенхэм" может подписать звездного немца, поскольку им не хватает креативности в центре поля, что было также частично связано с травматичностью Джеймса Маддисона. Однако "шпоры" вряд ли смогут подписать Брандта уже в январе, ведь им придется потратить значительную сумму денег за его трансфер.
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В этом сезоне Юлиан Брандт принял участие в 18 матчах на клубном уровне, отметившись двумя голами и 5 ассистами. По версии авторитетного портала Transfermarkt, его стоимость оценивается в 35 миллионов евро.
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