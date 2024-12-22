АПЛ. Дебютная победа для Перейры во главе Вулверхэмптона. Нулевая ничья в Лондоне в матче между Фулхэмом и Саутгемптоном

В одном из матчей 17-го тура АПЛ между собой встретились "Лестер" и "Вулверхэмптон", наставниками которых являются тренеры, возглавившие свои клубы посреди сезона — Рууд ван Нистелрой и Витор Перерйра соответственно.

Несмотря на то, что для португальского тренера "волков" этот матч стал дебютным в АПЛ, его подопечные одержали впечатляющую выездную победу, отправив три мяча в сетку ворот "лис" еще в первом тайме. Автором первого гола новой эпохи Перейры в "Вулверхэмптоне" стал его соотечественник Гонсалу Гедеш, который смог удачно обработать мяч после блестящей длинной передачи от Нелсона Семеду и пробить в дальний от голкипера угол ворот.

Второй гол "Вулвз" произошел после еще одной блестящей передачи, но на этот раз от Мэтта Догерти, на которую откликнулся Родригу Гомеш. Несмотря на мастерство паса ирландца и контроля мяча от португальского защитника, не обошлось без ошибки правого защитника "Лестера" Джеймса Джастина, который не смог выдержать офсайдную линию, оставив голкипера Дэнни Уорда в проигрышной позиции. На всякий случай момент со взятием ворот был пересмотрен арбитрами VAR, однако нарушений правил со стороны гостей не было зафиксировано.

Команда Рууда ван Нистелроя пыталась сократить отставание еще в первом тайме, однако безуспешно. Хозяев подвела реализация моментов. "Лисы" создали несколько прекрасных возможностей, в частности опытный Джейми Варди мог забить свой очередной гол в чемпионате, нанося удар с нескольких метров в ворота Жозе Са, но ему помешал защитник.

Под занавес первой половины игры лучший бомбардир "Вулверхэмтона" в этом сезоне Матеус Кунья забил третий гол в ворота "Лестера", тем самым установив окончательный счет в этом матче. Бразильский форвард разобрался в штрафной площадке соперников, найдя свой момент. Ассист на свой счет записал Гонсалу Гедеш.

Во втором тайме "Лестер" продолжал давить на ворота соперника, нанеся четыре удара, но лишь один из них был в створ ворот. "Вулверхэмптон", в свою очередь, раз за разом отвечал резкими контратаками.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: "Кинг Пауэр Стэдиум" (Лестер)

Главный судья: Энтони Тейлор

"Лестер" - "Вулверхэмптон" 0:3

Голы: Гедеш (20), Р. Гомеш (36), Кунья (44)

"Лестер": Уорд - Кристиансен, Вестергор (Фас, 46), Коуди, Джастин (Чодури, 53) - Скипп (Винкс, 46), Сумаре, Мавидиди, Аю (Буонанотте, 84), Эль-Ханнус (Декордова-Рид, 54) - Варди

"Вулверхэмптон": Са - Р. Гомеш (Доусон, 83), Тоти, Буэно, Семеду (Форбс, 89), Догерти - Андре, Ж. Гомеш (Бельгард, 89) - Кунья, Ларсен (Дойл, 84), Гедеш (Хван Хи Чхан, 74)

Предупреждения: Вестергор (22), Сумаре (26)

В матче между "Фулхэмом" и "Саутгемптоном" была зафиксирована нулевая ничья, однако матч выдался невероятно интересным.

"Дачники" изо всех сил пытались угрожать воротам Аарона Рамсдейла, который вернулся на поле после травмы. На его счету 5 сейвов в этой игре и сухой поединок. Команда Марко Силвы имела статистическое преимущество не только во владении мячом, но и в количестве нанесенных ударов. Несмотря на то, что всего было 16 попыток, только 5 из них были нанесены в створ ворот и 5 ударов были заблокированы на подступах к вратарской площадке.

В концовке второй половины матча "святые" даже пытались атаковать, хотя сдерживать соперника им удавалось гораздо лучше. Забить гол так и не получилось, поэтому результат игры остался ничейным.

АПЛ. 17-й тур

Стадион: "Крейвен Коттедж" (Лондон)

Главный судья: Тим Робинсон

"Фулхэм" - "Саутгемптон" 0:0

"Фулхэм": Лено - Робинсон, Бесси, Диоп, Кастань - Кейрни (Годо, 76), Берге (Лукич, 76), Ивоби, Кинг (Траоре, 62), Уилсон (Карлос Винисиус, 87) - Муниз (Хименес, 62)

"Саутгемптон": Рамсдейл - Уокер-Питерс, Вуд, Бендарек, Гарвуд-Беллис, Сугавара (Бри, 80) - Даунс, Арибо (Угочукву, 57), Фернандеш, Диблинг (Арчер, 46) - Армстронг (Онуачу, 90+1)

Предупреждения: Даунс (34), Сугавара (48), Угочукву (86); Хименес (79)