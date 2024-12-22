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Автор одного из забитых голов Арсенала обратился к фанатам после победы в АПЛ над Кристал Пэлас
Поблагодарил за поддержку
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий лондонского "Арсенала" Кай Хаверц обратился к болельщикам "канониров" после матча с "Кристал Пэлас", в котором его команда одержала уверенную выездную победу со счетом 5:1.
"Привет, "канониры". Очень благодарен вам за вашу поддержку сегодня во время игры. Я хочу искренне пожелать всем вам счастливого Рождества. Скоро увидимся, до встречи!"
Kai Havertz has a message for you, Gooners ???? pic.twitter.com/7r4viq851s— Arsenal (@Arsenal) December 21, 2024
Добавим, что Хавертц отметился забитым голом в этом поединке, чем помог команде Микеля Артеты подняться на третью строчку в турнирной таблице АПЛ.
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Всего в этом сезоне 25-летний немец забил 11 голов и отдал три ассиста в 24 матчах за клуб во всех турнирах.
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