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Автор одного из забитых голов Арсенала обратился к фанатам после победы в АПЛ над Кристал Пэлас

Англия

Поблагодарил за поддержку

Автор одного из забитых голов Арсенала обратился к фанатам после победы в АПЛ над Кристал Пэлас

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий лондонского "Арсенала" Кай Хаверц обратился к болельщикам "канониров" после матча с "Кристал Пэлас", в котором его команда одержала уверенную выездную победу со счетом 5:1.

"Привет, "канониры". Очень благодарен вам за вашу поддержку сегодня во время игры. Я хочу искренне пожелать всем вам счастливого Рождества. Скоро увидимся, до встречи!"

Добавим, что Хавертц отметился забитым голом в этом поединке, чем помог команде Микеля Артеты подняться на третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Всего в этом сезоне 25-летний немец забил 11 голов и отдал три ассиста в 24 матчах за клуб во всех турнирах.

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Источник:
Arsenal FC
Опубликовал: Андрей Журба
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