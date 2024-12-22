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Поединок, не зависящий от мест турнирной таблицы. Известны составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени
Getty Images/Global Images Ukraine
В 17-м туре Английской Премьер-Лиги в Лондоне встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
Анже Постекоглу и Арне Слот выставили такие составы на матч
Your Spurs XI to face Liverpool! ✊— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 22, 2024
???? @krakenfx pic.twitter.com/2J1ulJu9kS
The Reds to take on Spurs ???????? #TOTLIV— Liverpool FC (@LFC) December 22, 2024
В стартовый состав "Ливерпуля" вернулся Алексис Мак Аллистер, отбывавший дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.
Это 65-я встреча между командами. "Тоттенхэм" одержал 13 домашних побед над "мерсисайдцами". В то время как "Ливерпуль" выиграл 11 выездных матчей над лондонским клубом.
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Последняя встреча между командами в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. "Ливерпуль" с 26-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Кёртиса Джонса.
Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.
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