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Поединок, не зависящий от мест турнирной таблицы. Известны составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

Англия

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени

Поединок, не зависящий от мест турнирной таблицы. Известны составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

Getty Images/Global Images Ukraine

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В 17-м туре Английской Премьер-Лиги в Лондоне встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Анже Постекоглу и Арне Слот выставили такие составы на матч

В стартовый состав "Ливерпуля" вернулся Алексис Мак Аллистер, отбывавший дисквалификацию из-за перебора жёлтых карточек.

Это 65-я встреча между командами. "Тоттенхэм" одержал 13 домашних побед над "мерсисайдцами". В то время как "Ливерпуль" выиграл 11 выездных матчей над лондонским клубом.

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Последняя встреча между командами в Лондоне завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. "Ливерпуль" с 26-й минуты играл в меньшинстве из-за удаления Кёртиса Джонса.

Матч начнётся в 18:30 по киевскому времени.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Владислав Прийменко
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