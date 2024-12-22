АПЛ. Эвертон – Челси 0:0. Очередной лондонский гранд не знает, как забить ирискам

Виталий Миколенко и его "Эвертон" — это известные мастера игры в обороне, особенно в домашних стенах. Сегодня погода в Ливерпуле решила помочь своей команде и было невероятно ветрено и с дождем. Это точно не лучшая погода для техничного футбола, который любит демонстрировать команда Энцо Марески.

Миколенко в старте, здесь никаких сюрпризов нет, а Шон Дайч решил не менять состав, который отбирал очки у "Арсенала" неделю назад. Что касается "Челси", то они были без Марка Кукурелии, а учитывая травмированных игроков обороны, она у них выглядела максимально экспериментально.

Если вы хотите почитать именно о том, какой матч провел наш соотечественник, то мы сразу удовлетворим это требование, тем более, что это был его юбилейный, 100-й матч за "Эвертон": точно не лучший матч в исполнении Виталия, хотя все равно на высоком уровне. Почему не лучший? Потому что Педру Нету, который ему сегодня противостоял, периодически все же проходил украинца, тяжеловато было противостоять Миколенко португальскому вингеру. В атаке поддержки от Виталия было немного, но были неплохие моменты, когда именно он останавливал атаки соперника и это надо отмечать.

Что по самому матчу? Ожидаемо вязко и медленно, как и всегда бывает на этом стадионе, да еще и при таких погодных условиях. В первом тайме мы практически не увидели какой-то остроты у ворот Роберта Санчеса, "ириски" сознательно отдали мяч сопернику и уверенно против него оборонялись. Подопечные Марески смогли создать всего два момента за тайм, оба были у Джексона, но в первом случае потянул Джордан Пикфорд, а во втором — штанга спасла хозяев поля.

То есть да, преимущество по моментам у "синих" было, однако получилось оно настолько незначительным, а игра была такой медленной, что заявить о том, что они контролировали ход матча язык не повернется. Во втором тайме в начале мы наконец увидели ответ от "Эвертона", на ударную позицию вывели Джека Харрисона и он мог отрывать счет, только сейв Санчеса спас лондонцев.

Далее снова игра увязла в центре поля. В основном лондонцы контролировали мяч, но не могли дойти до чужих ворот и что-то создать. Интересно, что именно во втором тайме если у кого-то и были острые моменты, то это у "ирисок". Кроме вышеупомянутого эпизода Линдстром, который вышел на замену, простреливал на Бету, тот немного опередил мяч, но на добивании был Ндиай, удар которого с 2 метров до ворот заблокировал Тосин Адарабиойо. Невероятно близкими к забитому голу были хозяева.

А "синие", несмотря на две замены от Марески для освежения атаки, так и не смогли создать особых проблем сопернику во втором тайме. Поэтому нулевая ничья, вторая подряд нулевая ничья "ирисок" против лондонского гранда. В принципе, результат скорее справедливый. "Челси" остается на втором месте после этого матча, а Миколенко и его "Эвертон" продолжают блуждать на 15-й строчке.

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный судья: Крис Кавана (Англия)

"Эвертон" — "Челси" 0:0

Голы: нет.

"Эвертон": Пикфорд — Янг (Коулман 74), Тарковски, Брантуэйт, Миколенко — Мангала, Гейе, Дукуре — Харрисон (Линдстром, 74), Калверт-Льюин (Бету, 73), Ндиай

"Челси": Санчес — Гюсто, Дисаси, Адарабиойо, Колвилл — Кайседо, Фернандес — Нету (Мадуэке, 76), Палмер, Санчо — Джексон (Нкунку, 76)

Предупреждения: Ндиай (40), Пикфорд (45+1), Янг (57), Бету (88) — Дисаси (82)