Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арсенал проявил интерес к одному из ведущих бразильских талантов
Его считают будущей звездой
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Арсенал" проявил интерес к одному из лучших бразильских талантов.
Как сообщает местный журналист Хулиано Мачадо, руководство "канониров" уже связалось с представителями 17-летнего полузащитника "Интернасьонала" Габриэля Карвалью, чтобы сообщить о заинтересованности в его подписании.
Известно, что несколько саудовских клубов уже сделали свои предложения игроку, поэтому "Арсенал" готов вмешаться в процесс переговоров, предложив бразильскому клубу 22 миллиона евро и 20% от суммы будущей продажи хавбека.
Если трансфер в "Арсенал" будет согласован, футболист сможет присоединиться к английскому топ-клубу летом следующего года, когда ему исполнится 18 лет.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом году Габриэль Карвалью отметился двумя голами и тремя ассистами в 32 поединках за "Интернасьонал" во всех турнирах. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.
Популярное сейчас
- "Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
- "Усик получил рождественский подарок": Фьюри прокомментировал бой против украинца
- Харлан показала, как болела за Усика во время реванша против Фьюри. Видео
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца