Арсенал проявил интерес к одному из ведущих бразильских талантов

Лондонский "Арсенал" проявил интерес к одному из лучших бразильских талантов.

Как сообщает местный журналист Хулиано Мачадо, руководство "канониров" уже связалось с представителями 17-летнего полузащитника "Интернасьонала" Габриэля Карвалью, чтобы сообщить о заинтересованности в его подписании.

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Известно, что несколько саудовских клубов уже сделали свои предложения игроку, поэтому "Арсенал" готов вмешаться в процесс переговоров, предложив бразильскому клубу 22 миллиона евро и 20% от суммы будущей продажи хавбека.

Если трансфер в "Арсенал" будет согласован, футболист сможет присоединиться к английскому топ-клубу летом следующего года, когда ему исполнится 18 лет.

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В этом году Габриэль Карвалью отметился двумя голами и тремя ассистами в 32 поединках за "Интернасьонал" во всех турнирах. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 12 миллионов евро.