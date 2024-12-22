АПЛ. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Второй подряд шок на Олд Траффорд от Забарного и Ко

Английская Премьер-лига, 17 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Декабрь 2023 года: "Манчестер Юнайтед" проигрывает дома "Борнмуту" со счетом 0:3. Прошло 12 месяцев, за которые манкунианцы потратили еще более 200 миллионов евро на трансферы и сменили двух тренеров. А результат – тот же: 0:3 против "Борнмута".

Это результат застоя МЮ? Нет, не стоит преуменьшать заслуги "вишенок". Это регресс манкунианцев и прогресс подопечных Ираолы.

В том числе купили манкунианцы еще одного форварда, который вышел сегодня в старте. Но реализации моментов все равно нет. И это касается не только Зиркзе, а точнее вообще не его: Забарный умножил сегодня нидерландца на ноль. Остальные игроки атаки хозяев не использовали свои шансы на максимум. И начали с седьмой минуты, когда Диалло с 10 метров пробил в руки голкиперу. Так же из-за пределов штрафной сделал и Фернандеш девять минут спустя.

А чуть дальше за экватором первого тайма гости воспользовалось очень слабым звеном МЮ: стандартом. После подачи со штрафного с правого фланга головой пробил Хэйсен. И пусть 19-летний защитник не выглядит в обороне так мощно, как Забарный, но забивать он умеет: уже второй гол в декабре в рамках АПЛ.

Bournemouth lead at Old Trafford! It's Dean Huijsen again! ????



Just a chill guy.#MUNBOU pic.twitter.com/Vd9Cz56E3J — Premier League (@premierleague) December 22, 2024

К концу тайма именно Хейсен не слишком удачно сыграл в подкате, в результате чего все дошло до удара Фернандеша – Кепа спас гостей. Бруну еще дважды бил в течении несколько минут, но в этих случаях не попадал по воротам. Вроде и более десятка ударов от "Ман Юнайтед" за тайм, набили почти 1 xG, а смысла нет…

Затишье после перерыва не разбудили даже замены в атаке МЮ. Наоборот: "Борнмут" забил дважды из двух ударов в створ во втором тайме. Сначала за фол Мазрауи на Клюйверте арбитр назначил пенальти – сам Джастин его и реализовал. А через две минуты счет разгромным сделал Семенио. Это был просто провал в обороне подопечных Аморима: они защищались настолько пассивно, что у соперника было время и обдумать решение, и забегание совершить, и пробить. В конце концов после ассиста Уаттары ганец забил пятый гол в сезоне.

There were just two minutes and nine seconds between Bournemouth's second and third goals ⏱️



Justin Kluivert won and then scored a penalty before Antoine Semenyo finished a rapid counter-attack! ????



They're up to fifth place as it stands! ⬆️#MUNBOU https://t.co/d45YyAjm7U pic.twitter.com/q6l7zxkAwh — Premier League (@premierleague) December 22, 2024

Хотя бы гол престижа? Он мог быть. Дальше Гарначо имел шанс выйти один на один с голкипером, но решил с 30 метров пробить по воротам – в руки Кепе. Аррисабалага впоследствии спас и после ударов Хойлуна и Йоро из пределов штрафной. В общей сложности на счету испанского голкипера сегодня семь сейвов.

Третий раз за 18 матчей этого сезона "Борнмут" сыграл на ноль. Это были поединки против "Арсенала", "Тоттенхэма", "Манчестер Юнайтед" – все выиграны. Кроме этого 2 ноября "вишенки" обыграли "Манчестер Сити". Солидная компания проигравших собралась.

Как исправить состояние МЮ? Бог его знает. Может, даже и он не в курсе. Это тяжелая работа на долгие годы, за которую реально пока никто заняться не хочет. И сменой тренера все не исправишь. А параллельно "Борнмут" поднимается на пятое место. До зоны Лиги чемпионов всего три очка.

"Манчестер Юнайтед" – "Борнмут" 0:3

Голы: Хейсон 29, Клюйверт 61 (пен.), Семенио 63

Манчестер Юнайтед: Онана – Мазрави, Магуайр, Мартинес – Далот, Угарте (Гарначо 55), Мейну, Маласия (Йоро 46) – Диалло, Фернандеш – Зирке (Хойлун 54)

"Борнмут": Аррисабалага – Смит (Кук 46), Забарный, Хейсен, Керкез – Адамс (Хилл 89), Кристи - Семенио (Брукс 89), Клюйверт (Биллинг 78), Уаттара – Эванилсон (Унал 71)

Предупреждения: Угарте 37 – Смит 35, Аррисабалага 82, Хейсен 90+1