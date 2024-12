АПЛ. Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Второй подряд шок на Олд Траффорд от Забарного и Ко

Английская Премьер-лига, 17 тур

"Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Крэйг Поусон

Декабрь 2023 года: "Манчестер Юнайтед" проигрывает дома "Борнмуту" со счетом 0:3. Прошло 12 месяцев, за которые манкунианцы потратили еще более 200 миллионов евро на трансферы и сменили двух тренеров. А результат – тот же: 0:3 против "Борнмута".

Это результат застоя МЮ? Нет, не стоит преуменьшать заслуги "вишенок". Это регресс манкунианцев и прогресс подопечных Ираолы.

В том числе купили манкунианцы еще одного форварда, который вышел сегодня в старте. Но реализации моментов все равно нет. И это касается не только Зиркзе, а точнее вообще не его: Забарный умножил сегодня нидерландца на ноль. Остальные игроки атаки хозяев не использовали свои шансы на максимум. И начали с седьмой минуты, когда Диалло с 10 метров пробил в руки голкиперу. Так же из-за пределов штрафной сделал и Фернандеш девять минут спустя.

А чуть дальше за экватором первого тайма гости воспользовалось очень слабым звеном МЮ: стандартом. После подачи со штрафного с правого фланга головой пробил Хэйсен. И пусть 19-летний защитник не выглядит в обороне так мощно, как Забарный, но забивать он умеет: уже второй гол в декабре в рамках АПЛ.

К концу тайма именно Хейсен не слишком удачно сыграл в подкате, в результате чего все дошло до удара Фернандеша – Кепа спас гостей. Бруну еще дважды бил в течении несколько минут, но в этих случаях не попадал по воротам. Вроде и более десятка ударов от "Ман Юнайтед" за тайм, набили почти 1 xG, а смысла нет…

Затишье после перерыва не разбудили даже замены в атаке МЮ. Наоборот: "Борнмут" забил дважды из двух ударов в створ во втором тайме. Сначала за фол Мазрауи на Клюйверте арбитр назначил пенальти – сам Джастин его и реализовал. А через две минуты счет разгромным сделал Семенио. Это был просто провал в обороне подопечных Аморима: они защищались настолько пассивно, что у соперника было время и обдумать решение, и забегание совершить, и пробить. В конце концов после ассиста Уаттары ганец забил пятый гол в сезоне.

