Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси хочет подписать талантливого хавбека из Серии А
Игрок летом присоединился к новому клубу
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лондонский "Челси" хочет подписать талантливого полузащитника итальянского "Милана".
Согласно информации от издания Fichajes, руководство "Челси" готово подписать 25-летнего Юссуфа Фофана из "Милана". 25-летний хавбек стал одним из открытий сезона благодаря великолепной игре в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Несмотря на то, что Фофана лишь недавно присоединился к "Милану" за 20 миллионов евро из "Монако", он может покинуть команду в следующем году.
Известно, что "Челси" готов предложить "Милану" 60 миллионов евро за 25-летнего француза. Также отмечается, что к игроку проявляют интерес и другие топ-клубы Европы.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В этом сезоне Юссуф Фофана провел 22 матча в составе "россонери", забив один гол и отдав пять ассистов. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика
- Промоутер Усика сомневается, что следующий бой Александр проведет против Дюбуа
- "Усик получил рождественский подарок": Фьюри прокомментировал бой против украинца
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет