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Челси хочет подписать талантливого хавбека из Серии А

Англия

Игрок летом присоединился к новому клубу

Челси хочет подписать талантливого хавбека из Серии А

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лондонский "Челси" хочет подписать талантливого полузащитника итальянского "Милана".

Согласно информации от издания Fichajes, руководство "Челси" готово подписать 25-летнего Юссуфа Фофана из "Милана". 25-летний хавбек стал одним из открытий сезона благодаря великолепной игре в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Несмотря на то, что Фофана лишь недавно присоединился к "Милану" за 20 миллионов евро из "Монако", он может покинуть команду в следующем году.

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Известно, что "Челси" готов предложить "Милану" 60 миллионов евро за 25-летнего француза. Также отмечается, что к игроку проявляют интерес и другие топ-клубы Европы.

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В этом сезоне Юссуф Фофана провел 22 матча в составе "россонери", забив один гол и отдав пять ассистов. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.

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Челси (Лондон) Милан Юссуф Фофана
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Источник:
Fichajes
Опубликовал: Андрей Журба
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