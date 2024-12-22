Челси хочет подписать талантливого хавбека из Серии А

Лондонский "Челси" хочет подписать талантливого полузащитника итальянского "Милана".

Согласно информации от издания Fichajes, руководство "Челси" готово подписать 25-летнего Юссуфа Фофана из "Милана". 25-летний хавбек стал одним из открытий сезона благодаря великолепной игре в чемпионате Италии и Лиге чемпионов. Несмотря на то, что Фофана лишь недавно присоединился к "Милану" за 20 миллионов евро из "Монако", он может покинуть команду в следующем году.

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Известно, что "Челси" готов предложить "Милану" 60 миллионов евро за 25-летнего француза. Также отмечается, что к игроку проявляют интерес и другие топ-клубы Европы.

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В этом сезоне Юссуф Фофана провел 22 матча в составе "россонери", забив один гол и отдав пять ассистов. Его стоимость по версии сайта Transfermarkt оценивается в 30 миллионов евро.