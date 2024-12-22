"Борнмут" стал второй командой которая обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде с разницей в 3 и больше голов

По информации Opta, первой командой был "Бёрнли", который обыграл "Манчестер Юнайтед" в 1961 году со счётом 4:1 и в 1962 году со счётом 5:2.

"Манчестер Юнайтед" в сезоне 1961/62 занял 15-е место, а в следующем сезоне - 19-е, но квалифицировались в Кубок обладателей кубков (Лигу Европы). "Бёрнли" в сезоне 1961/62 стали вторыми, а в 1962/63 – третьими.

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"Борнмут" обыграл "Манчестер Юнайтед" сегодня и 9 декабря 2023 года с одинаковым счётом 3:0.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место с 22-мя очками, "Борнмут" - пятый с 28-ю очками.