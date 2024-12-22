  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут стал второй командой которая обыграла Манчестер Юнайтед на выезде с разницей в 3 и больше голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут стал второй командой которая обыграла Манчестер Юнайтед на выезде с разницей в 3 и больше голов

Англия
Обновлено

Для них это повод гордости

Борнмут стал второй командой которая обыграла Манчестер Юнайтед на выезде с разницей в 3 и больше голов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" стал второй командой которая обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде с разницей в 3 и больше голов

По информации Opta, первой командой был "Бёрнли", который обыграл "Манчестер Юнайтед" в 1961 году со счётом 4:1 и в 1962 году со счётом 5:2.

"Манчестер Юнайтед" в сезоне 1961/62 занял 15-е место, а в следующем сезоне - 19-е, но квалифицировались в Кубок обладателей кубков (Лигу Европы). "Бёрнли" в сезоне 1961/62 стали вторыми, а в 1962/63 – третьими.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Борнмут" обыграл "Манчестер Юнайтед" сегодня и 9 декабря 2023 года с одинаковым счётом 3:0.

В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место с 22-мя очками, "Борнмут" - пятый с 28-ю очками.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Убийство в северном Лондоне
yellow-arrow
Тренер Челси похвалил свою команду после нулевой ничьи в матче с Эвертоном
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге
Манчестер Юнайтед Бернли Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
OptaJoe
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости