Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Борнмут стал второй командой которая обыграла Манчестер Юнайтед на выезде с разницей в 3 и больше голов
Для них это повод гордости
Getty Images/Global Images Ukraine
"Борнмут" стал второй командой которая обыграла "Манчестер Юнайтед" на выезде с разницей в 3 и больше голов
По информации Opta, первой командой был "Бёрнли", который обыграл "Манчестер Юнайтед" в 1961 году со счётом 4:1 и в 1962 году со счётом 5:2.
"Манчестер Юнайтед" в сезоне 1961/62 занял 15-е место, а в следующем сезоне - 19-е, но квалифицировались в Кубок обладателей кубков (Лигу Европы). "Бёрнли" в сезоне 1961/62 стали вторыми, а в 1962/63 – третьими.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Борнмут" обыграл "Манчестер Юнайтед" сегодня и 9 декабря 2023 года с одинаковым счётом 3:0.
В данный момент "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место с 22-мя очками, "Борнмут" - пятый с 28-ю очками.
Популярное сейчас
- Не угадал. Пирс Морган прокомментировал победу Усика
- "Абсолютное дерьмо": Тайсон прокомментировал применение искусственного интеллекта в судействе боя против Усика
- Промоутер Усика сомневается, что следующий бой Александр проведет против Дюбуа
- Могут ли наказать сборную Украины из-за допинга Мудрика? Ответ спортивного юриста
- Красавица дня: Нежная жена Эдергора, подарившая футболисту первенца
- "Всегда ценил то, что меня полюбили не за статус, не за деньги": невероятная история любви Пятовых, которая вдохновляет