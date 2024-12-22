  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Эра Аморима уже началась? Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эра Аморима уже началась? Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Обзор матча и видео голов

Англия

Исторический поединок от гостей

Эра Аморима уже началась? Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Обзор матча и видео голов

Фото - Sky Sports

Новина українською

Несмотря на все старания "красных дьяволов" (23 удара), они не смогли забить ни разу. "Вишни" продемонстрировали мастер-класс реализации и отличились трижды при пяти ударах в створ. Хозяева в десяти случаях пробивали мимо ворот, а еще 7 сейвов на свой счет записал кипер Кепа Аррисабалага.

МЮ занимает 13-е место (22 пункта), 26 декабря команда поедет к "Вулверхэмптону". Коллектив Забарного выходит на 5-ю позицию (28 баллов). Впереди домашняя встреча с "Кристалл Пелес".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ

Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3

Голы: Хейсен, 29, Клюйверт, 61 (п), Семенио, 63

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Убийство в северном Лондоне
yellow-arrow
Тренер Челси похвалил свою команду после нулевой ничьи в матче с Эвертоном
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге
Манчестер Юнайтед Борнмут
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости