Эра Аморима уже началась? Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Обзор матча и видео голов

Несмотря на все старания "красных дьяволов" (23 удара), они не смогли забить ни разу. "Вишни" продемонстрировали мастер-класс реализации и отличились трижды при пяти ударах в створ. Хозяева в десяти случаях пробивали мимо ворот, а еще 7 сейвов на свой счет записал кипер Кепа Аррисабалага.

МЮ занимает 13-е место (22 пункта), 26 декабря команда поедет к "Вулверхэмптону". Коллектив Забарного выходит на 5-ю позицию (28 баллов). Впереди домашняя встреча с "Кристалл Пелес".

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Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ

Манчестер. Олд Траффорд

Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3

Голы: Хейсен, 29, Клюйверт, 61 (п), Семенио, 63

