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Нападающий Ливерпуля отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге

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Нападающий Ливерпуля отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Ливерпуля" отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге.

По информации Squawka, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал первым игроком в истории турнира, забившим 10 и более голов, а также отдавший 10 и более результативных передач в четырех сезонах Премьер-лиги подряд.

Египетский нападающий также стал первым игроком, которому удалось достичь двузначного показателя гол + пасс за один сезон Премьер-лиги до Рождества.

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В матче против "Тоттенхэма", Мохамед Салах поучаствовал в третьем голе "Ливерпуля", отдав ассист на Доминика Собослаи.

В данный момент у египтянина в Премьер-Лиге 13 голов и 10 голевых передач.

После первого тайма "Ливерпуль" выигрывает "Тоттенхэм" со счётом 1:3.

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Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
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TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 19:59
Після першого тайму "Ліверпуль" виграє "Тоттенгем" із рахунком 1:3. (c) виграє У "Тоттенгема"
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Комментарии 1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.12.2024 в 19:59
Після першого тайму "Ліверпуль" виграє "Тоттенгем" із рахунком 1:3. (c) виграє У "Тоттенгема"
Ответить
0
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