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Нападающий Ливерпуля отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге
Never Give Up!
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ливерпуля" отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге.
По информации Squawka, нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах стал первым игроком в истории турнира, забившим 10 и более голов, а также отдавший 10 и более результативных передач в четырех сезонах Премьер-лиги подряд.
Египетский нападающий также стал первым игроком, которому удалось достичь двузначного показателя гол + пасс за один сезон Премьер-лиги до Рождества.
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В матче против "Тоттенхэма", Мохамед Салах поучаствовал в третьем голе "Ливерпуля", отдав ассист на Доминика Собослаи.
В данный момент у египтянина в Премьер-Лиге 13 голов и 10 голевых передач.
После первого тайма "Ливерпуль" выигрывает "Тоттенхэм" со счётом 1:3.
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