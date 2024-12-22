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Тренер Челси похвалил свою команду после нулевой ничьи в матче с Эвертоном
Наставник синих гордится тем, как сыграли его подопечные
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска похвалил свою команду после нулевой ничьи с "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии.
"Я очень доволен. Я сказал своим игрокам, что я более доволен тем, что мы показали в этом матче, чем после игры с "Брентфордом" (2:1). Я уже объяснял, что я беспокоился за результат в выездном матче против "Эвертона" из-за того, что на этом стадионе очень трудно играть, они являются сложной командой".
"Они были невероятными в обороне. Они являются одной из пяти лучших команд в Европе в контексте того, как они защищают собственные ворота, оставляя их на замке. Вам всегда трудно создавать моменты против них. Это был очень нелегкий матч. В футболе важно не только то, как ты играешь с мячом, но и то, как ты защищаешься, и то, как вы справляетесь с обороной соперника. Сегодня я горжусь своей командой", — добавил Мареска.
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Подчеркнем, что "Челси" остается на втором месте с 35 очками в АПЛ после 17-го тура.
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