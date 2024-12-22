  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Тренер Челси похвалил свою команду после нулевой ничьи в матче с Эвертоном
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тренер Челси похвалил свою команду после нулевой ничьи в матче с Эвертоном

Англия

Наставник синих гордится тем, как сыграли его подопечные

Тренер Челси похвалил свою команду после нулевой ничьи в матче с Эвертоном

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер лондонского "Челси" Энцо Мареска похвалил свою команду после нулевой ничьи с "Эвертоном" в матче 17-го тура чемпионата Англии.

"Я очень доволен. Я сказал своим игрокам, что я более доволен тем, что мы показали в этом матче, чем после игры с "Брентфордом" (2:1). Я уже объяснял, что я беспокоился за результат в выездном матче против "Эвертона" из-за того, что на этом стадионе очень трудно играть, они являются сложной командой".

Читайте такжеЧелси хочет подписать талантливого хавбека из Серии А

"Они были невероятными в обороне. Они являются одной из пяти лучших команд в Европе в контексте того, как они защищают собственные ворота, оставляя их на замке. Вам всегда трудно создавать моменты против них. Это был очень нелегкий матч. В футболе важно не только то, как ты играешь с мячом, но и то, как ты защищаешься, и то, как вы справляетесь с обороной соперника. Сегодня я горжусь своей командой", — добавил Мареска.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Подчеркнем, что "Челси" остается на втором месте с 35 очками в АПЛ после 17-го тура.

По теме
yellow-arrow
АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Убийство в северном Лондоне
yellow-arrow
Нападающий Ливерпуля отметился уникальным достижением в Английской Премьер-Лиге
yellow-arrow
Эра Аморима уже началась? Манчестер Юнайтед – Борнмут 0:3. Обзор матча и видео голов
Челси (Лондон) Энцо Мареска
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Chelsea FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости