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АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Убийство в северном Лондоне
В отличие от детективов Агаты Кристи, убийца здесь известен заранее
Getty Images / Global Images Ukraine
АПЛ, 17-й тур
Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)
Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)
"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 3:6
Голы: Маддисон (41), Кулусевски (72), Соланке (83) — Диас (23, 85), Мак Аллистер (36), Собослай (45+1), Салах (54, 61)
"Тоттенхэм": Форстер — Порро, Дрегушин, Грей, Спенс — Сарр (Бергвалл, 58), Биссума — Кулусевски, Маддисон (Джонсон, 58), Сон (Вернер, 82) — Соланке
"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллистер (Джонс, 68), Гравенберх, Собослай — Салах (Эллиотт, 87), Гакпо (Жота, 68), Диас (Нуньес, 87)
Предупреждения: Бергвалл (79) — Гакпо (31), Собослай (52)
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