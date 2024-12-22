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АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Убийство в северном Лондоне

Англия

В отличие от детективов Агаты Кристи, убийца здесь известен заранее

АПЛ. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Убийство в северном Лондоне

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

АПЛ, 17-й тур

Стадион: "Тоттенхэм Стэдиум" (Лондон)

Главный судья: Сэмюэл Барротт (Англия)

"Тоттенхэм" — "Ливерпуль" 3:6

Голы: Маддисон (41), Кулусевски (72), Соланке (83) — Диас (23, 85), Мак Аллистер (36), Собослай (45+1), Салах (54, 61)

"Тоттенхэм": Форстер — Порро, Дрегушин, Грей, Спенс — Сарр (Бергвалл, 58), Биссума — Кулусевски, Маддисон (Джонсон, 58), Сон (Вернер, 82) — Соланке

"Ливерпуль": Алиссон — Александер-Арнолд, Гомез, ван Дейк, Робертсон — Мак Аллистер (Джонс, 68), Гравенберх, Собослай — Салах (Эллиотт, 87), Гакпо (Жота, 68), Диас (Нуньес, 87)

Предупреждения: Бергвалл (79) — Гакпо (31), Собослай (52)

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