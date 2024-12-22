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Легендарный экс-нападающий Арсенала похвалил звездного вингера нынешней команды

Англия

Нападающий тепло отреагировал на его поддержку

Легендарный экс-нападающий Арсенала похвалил звездного вингера нынешней команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Между бывшим нападающим "Арсенала" Ианом Райтом и нынешним игроком "канониров" Габриэлем Мартинелли, после их матча с "Кристал Пэлас" (1:5), состоялся приятный разговор.

— Я очень доволен тем, как ты сейчас играешь. Ты начал отмечаться результативными действиями. Как ты чувствуешь себя сейчас, когда есть ощущение того, что ты вернул себе уверенность, несмотря на то, что недавно ты был под бешеным давлением?

— Думаю, вы прекрасно знаете, как это — играть за "Арсенал". Я хотел бы поблагодарить вас за приятные слова, которые вы прислали мне несколько дней назад, это очень много значит для меня. Я сумел забить, однако главное то, что наша команда одержала победу. Еще раз хочу поблагодарить вас за вашу поддержку.

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Добавим, что в этом сезоне Мартинелли забил 5 голов и отдал два ассиста в 23 матчах на клубном уровне.

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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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