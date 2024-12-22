  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Витор Перейра прокомментировал свою первую победу во главе Вулверхэмптона
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Витор Перейра прокомментировал свою первую победу во главе Вулверхэмптона

Англия

Удачный старт в новом клубе

Витор Перейра прокомментировал свою первую победу во главе Вулверхэмптона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новый главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра прокомментировал дебютную победу команды под его руководством в матче против "Лестера" (0:3).

"Сегодня я почувствовал командный дух. Это именно то, чего я хочу от своей команды. Мы должны гордиться тем, что мы смогли сегодня сделать. Я очень рад, что мы смогли одержать победу. Я понимаю, что нам еще есть куда расти. Обычно, команды, которые я тренирую, не пропускают много голов, поэтому нам стоит найти тот баланс, который поможет нам чувствовать себя уверенно не только в защите, но и во владении мячом".

Читайте такжеАПЛ. Дебютная победа для Перейры во главе Вулверхэмптона. Нулевая ничья в Лондоне в матче между Фулхэмом и Саутгемптоном

"Я хочу видеть команду, которая будет прекрасно играть с мячом и без него. Мы можем играть лучше с точки зрения тактики. Я работаю в этом клубе только третий день, но я имею большой опыт в других клубах, поэтому я понимаю, что нам стоит изменить и что нам стоит улучшить. Думаю, это дает уверенность для игроков".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Добавим, что на данный момент "Вулверхэмптон" находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ с 12 набранными очками после 17-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Ливерпуля считает, что никто не ожидал от Ливерпуля такого успешного начала сезона
yellow-arrow
Дубль и 2 ассиста Салаха. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Тоттенхэм повторил свой собственный антирекорд в матчах АПЛ
Витор Перейра Вулверхэмптон
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Wolves FC
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости