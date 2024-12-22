Витор Перейра прокомментировал свою первую победу во главе Вулверхэмптона

Новый главный тренер "Вулверхэмптона" Витор Перейра прокомментировал дебютную победу команды под его руководством в матче против "Лестера" (0:3).

"Сегодня я почувствовал командный дух. Это именно то, чего я хочу от своей команды. Мы должны гордиться тем, что мы смогли сегодня сделать. Я очень рад, что мы смогли одержать победу. Я понимаю, что нам еще есть куда расти. Обычно, команды, которые я тренирую, не пропускают много голов, поэтому нам стоит найти тот баланс, который поможет нам чувствовать себя уверенно не только в защите, но и во владении мячом".

"Я хочу видеть команду, которая будет прекрасно играть с мячом и без него. Мы можем играть лучше с точки зрения тактики. Я работаю в этом клубе только третий день, но я имею большой опыт в других клубах, поэтому я понимаю, что нам стоит изменить и что нам стоит улучшить. Думаю, это дает уверенность для игроков".

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Добавим, что на данный момент "Вулверхэмптон" находится на 18-м месте в турнирной таблице АПЛ с 12 набранными очками после 17-ти сыгранных туров в чемпионате Англии.