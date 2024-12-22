Вратарь "Вест Хэма" рассказал, кому посвящает ничью в матче против "Брайтона".

Лукаш Фабиански посвятил игру вратарю команды U15 Оскару Фейрсу, который боролся с раком, но болезнь оказалась сильнее.

"Я бы хотел посвятить сегодняшнюю игру ему и его семье. Конечно, было бы лучше, если бы мы выиграли. Мы говорили об этом в начале игры, и я думаю, что тот настрой, который мы продемонстрировали сегодня, проигрывая в счёте, понравился бы Оскару. Это было своего рода отражением его личности, потому что он был настоящим воином до самого конца", - сказал Фабиански.

Перед стартом матча болельщики на "Лондон Стэдиум" почтили память вратаря "Вест Хэма" U15 Фэйрса, который скончался после продолжительной борьбы с раком. Его семья, товарищи по команде, тренеры и 62 500 болельщиков аплодировали в его честь.

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Напомним, "Вест Хэм" и "Брайтон" сыграли 1:1. "Вест Хэм" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 20 очков. "Брайтон" - 10-е с 25-ю очками.