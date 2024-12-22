Тоттенхэм повторил свой собственный антирекорд в матчах АПЛ

"Тоттенхэм" повторил свой собственный антирекорд. Команда Анге Постекоглу пропускала первой в 14-ти домашних матчах Английской Премьер-лиги в 2024 году.

Этот показатель является крупнейшим и одновременно худшим среди всех команд в истории этого турнира в течение любого календарного года. Ранее "шпоры" отмечались таким же количеством матчей, в которых они пропускали дебютный гол в игре в 1994 году, повторив свой собственный антирекорд, а также показатель "Кристал Пэлас" в 2017 году, когда "орлы" также пропускали первыми в 14-ти матчах в чемпионате.

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Добавим, что после 17-ти сыгранных туров в чемпионате "Тоттенхэм" находится на 11-м месте, набрав лишь 23 очка.