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Дубль и 2 ассиста Салаха. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Обзор матча и видео голов
Мерсисайдцы разочаровали местную публику
Скріншот - Goal.com
Еще до перерыва "красные" отличились трижды, а "шпоры" ответили лишь один раз. Мохамед Салах оформил 4 результативных действия в этом поединке и помог "скаузерам" создать немало опасных моментов (24 удара, 12 в створ).
"Лилово-белые" занимают 11-ю позицию (23 балла). 26 декабря лондонский коллектив будет играть на выезде против "Ноттингема". ЛФК возглавляет таблицу (39 баллов). Впереди домашняя встреча с "Лестером"
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Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ
Лондон. Tottenham Hotspur Stadium
Голы: Мэддисон, 41, Кулусевски, 72, Соланке, 83 – Диас, 23, 85, Макаллистер, 36, Собослай, 45+1, Салах, 54, 61
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