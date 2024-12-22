  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Дубль и 2 ассиста Салаха. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дубль и 2 ассиста Салаха. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Обзор матча и видео голов

Англия

Мерсисайдцы разочаровали местную публику

Дубль и 2 ассиста Салаха. Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6. Обзор матча и видео голов

Скріншот - Goal.com

Новина українською

Еще до перерыва "красные" отличились трижды, а "шпоры" ответили лишь один раз. Мохамед Салах оформил 4 результативных действия в этом поединке и помог "скаузерам" создать немало опасных моментов (24 удара, 12 в створ).

"Лилово-белые" занимают 11-ю позицию (23 балла). 26 декабря лондонский коллектив будет играть на выезде против "Ноттингема". ЛФК возглавляет таблицу (39 баллов). Впереди домашняя встреча с "Лестером"

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите обзор матча 17-го тура АПЛ

Лондон. Tottenham Hotspur Stadium

Тоттенхэм – Ливерпуль 3:6

Голы: Мэддисон, 41, Кулусевски, 72, Соланке, 83 – Диас, 23, 85, Макаллистер, 36, Собослай, 45+1, Салах, 54, 61

По теме
yellow-arrow
Хавбек Ливерпуля считает, что никто не ожидал от Ливерпуля такого успешного начала сезона
yellow-arrow
Тоттенхэм повторил свой собственный антирекорд в матчах АПЛ
yellow-arrow
Вратарь Вест Хэма рассказал, кому посвящает ничью в матче против Брайтона
Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Setanta Sports Premier League
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости