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Хавбек Ливерпуля считает, что никто не ожидал от его команды такого успешного начала сезона

Англия
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Однако каждый в клубе работает на результат

Хавбек Ливерпуля считает, что никто не ожидал от его команды такого успешного начала сезона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник "Ливерпуля" Доминик Собослаи прокомментировал успешные выступления команды в этом сезоне, обратив внимание на том, что все стараются выдавать максимум на поле во время игр.

"На самом деле, я считаю, что почти никто, ни мы, ни Арне Слот не ожидал, что "Ливерпуль" под его руководством начнет так хорошо играть. Но он верит в нашу команду, а мы верим в него. Я думаю, что каждый игрок показал, что он способен выкладываться на полную ради клуба в чемпионате Англии, Лиге чемпионов или в кубковых турнирах. Это то, почему мы находимся среди лидеров в каждом из этих соревнований", — сказал Собослаи после победы над "Тоттенхэмом" со счетом 3:6.

Добавим, что в этой игре 24-летний полузащитник отметился забитым голом и ассистом.

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В этом сезоне Доминик Собослаи уже забил три гола и отдал четыре результативные передачи в 23 матчах на клубном уровне.

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Ливерпуль Доминик Собослаи
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Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
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