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Рэмсдейл отыграл матч с необычной перчаткой

Англия

Из соображений защиты

Рэмсдейл отыграл матч с необычной перчаткой

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный врач Дмитрий Бабелюк обратил внимание на элемент экипировки вратаря "Саутгемптона" Аарона Рэмсдейла. Чтобы обезопасить недавно сломанный палец 26-летнего кипера, футболист появился на поле в уникальной перчатке.

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Спортсмен получил травму пальца левой руки в первой половине ноября. Для лечения перелома потребовалось проводить оперативное вмешательство. Для более быстрого возвращения в основной состав для него изготовили специальную перчатку, объединяющую соседние пальцы, чтобы здоровый палец мог подстраховать недавно оперированный.

Рэмсдейл отыграл матч с необычной перчаткой - изображение 1

Сегодня Аарон совершил 5 сейвов и помог "святым" сыграть вничью с "Фулхэмом" на выезде (0:0).

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Саутгемптон Аарон Рэмсдейл
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Источник:
Hospital Pass
Опубликовал: Александр Симченко
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