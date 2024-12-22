Рэмсдейл отыграл матч с необычной перчаткой

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк обратил внимание на элемент экипировки вратаря "Саутгемптона" Аарона Рэмсдейла. Чтобы обезопасить недавно сломанный палец 26-летнего кипера, футболист появился на поле в уникальной перчатке.

Спортсмен получил травму пальца левой руки в первой половине ноября. Для лечения перелома потребовалось проводить оперативное вмешательство. Для более быстрого возвращения в основной состав для него изготовили специальную перчатку, объединяющую соседние пальцы, чтобы здоровый палец мог подстраховать недавно оперированный.

Сегодня Аарон совершил 5 сейвов и помог "святым" сыграть вничью с "Фулхэмом" на выезде (0:0).