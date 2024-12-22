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Рэмсдейл отыграл матч с необычной перчаткой
Из соображений защиты
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный врач Дмитрий Бабелюк обратил внимание на элемент экипировки вратаря "Саутгемптона" Аарона Рэмсдейла. Чтобы обезопасить недавно сломанный палец 26-летнего кипера, футболист появился на поле в уникальной перчатке.
Спортсмен получил травму пальца левой руки в первой половине ноября. Для лечения перелома потребовалось проводить оперативное вмешательство. Для более быстрого возвращения в основной состав для него изготовили специальную перчатку, объединяющую соседние пальцы, чтобы здоровый палец мог подстраховать недавно оперированный.
Сегодня Аарон совершил 5 сейвов и помог "святым" сыграть вничью с "Фулхэмом" на выезде (0:0).
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