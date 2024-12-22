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Салах прокомментировал победу Ливерпуля над Тоттенхэмом и личный рекорд результативности

Англия

Египтянин считает победу более важным достижением, чем индивидуальные заслуги

Салах прокомментировал победу Ливерпуля над Тоттенхэмом и личный рекорд результативности

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звездный вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах оценил игру своей команды в выездном матче с "Тоттенхэмом", в которой "красные" одержали победу со счетом 6:3.

"Мы довольно хорошо сыграли в атаке, однако в обороне у нас были проблемы. Думаю, что нам стоит уделить этому внимание. Мы должны совершенствоваться как команда, а не только индивидуально. Несмотря на три пропущенных гола, я думаю, что это был хороший результат. Мы ожидали, что они будут играть в открытый футбол. Как видите, этот матч выдался довольно тяжелым с физической и ментальной точки зрения".

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Также Салах прокомментировал свое уникальное достижение, отметившись как 10+ голами и 10+ ассистами перед Рождеством. Кроме того, 32-летний египтянин стал четвертым лучшим бомбардиром в истории клуба.

"Честно говоря, я не думал об этом перед игрой, но я рад, что смог сделать это. Я счастлив и горжусь этим достижением. Я буду продолжать упорно работать.

Конечно, я доволен, что смог достичь чего-то действительно выдающегося. "Ливерпуль" — великий клуб. Однако, для меня самым важным является то, что мы выиграли эту игру", — добавил Салах.

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В этом сезоне Мохамед Салах забил 18 голов и отдал 15 ассистов в 24 матчах за "Ливерпуль". Его команда лидирует в чемпионате Англии, набрав 39 очков после 16-ти сыгранных туров в АПЛ.

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Ливерпуль Мохамед Салах
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Источник:
Liverpool FC
Опубликовал: Андрей Журба
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