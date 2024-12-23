Довбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря

В конце декабря весь мир по традиции немного приостанавливается, футбол в том числе. На этой неделе нас ждет не так много матчей, выделили для вас самые интересные вывески. Давайте пройдемся по списку ниже и все отметим.

Понедельник, 23 декабря

"Фиорентина" хочет удержаться в еврокубковой зоне, Трубин жаждет сохранить свои ворота в неприкосновенности, а "Интер" желает спокойно взять три очка и продолжить погоню за "Наполи" а "Аталантой".

19:30. "Фиорентина" – "Удинезе". Серия А. Megogo

20:45. "Бенфика" – "Эшторил". Примейра. Megogo

21:45. "Интер" – "Комо". Серия А. Megogo

Вторник, 24 декабря

Все коротко и просто – в этот день без футбола.

Среда, 25 декабря

Аналогично, отмечаем Рождество.

Четверг, 26 декабря

После Рождества в Англии, как всегда, Boxing Day. Миколенко приедет на "Этихад", Забарный ждет в гости "Кристал Пэлас", на "Стэмфорд Бридж" состоится лондонское дерби. Ближе к вечеру Аморим попытается отобраться очки у "Вулвз", а "Лестер" отправится к "Ливерпулю" на "Энфилд".

14:30. "Манчестер Сити" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Борнмут" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Ньюкасл" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Саутгемптон" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App

17:00. "Челси" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App

19:30. "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App

22:00. "Ливерпуль" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App

Пятница, 27 декабря

Те матчи тура в АПЛ, которые не залезли в четверг, ожидают нас здесь. Надеемся увидеть Ярмолюка и Зинченко.

21:30. "Брайтон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App

22:15. "Арсенал" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Суббота, 28 декабря

Щепотка Италии с крупицей Португалии. Спокойная суббота, "Интер" точно можно глянуть, а матч "Лацио" – "Аталанта" пропускать нельзя.

16:00. "Эмполи" – "Дженоа". Серия А. Megogo

16:00. "Парма" – "Монца". Серия А. Megogo

19:00. "Кальяри" – "Интер". Серия А. Megogo

21:45. "Лацио" – "Аталанта". Серия А. Megogo

22:30. "Порту" – "Боавишта". Примейра. Megogo

Воскресенье, 29 декабря

Еще немного Серии А и полноценный тур Английской Премьер-лиги. Советуем обратить внимание на матчи с участием Миколенко, Забарного и Трубина (дерби Лиссабона!), ну а особняком стоит поединок "Милан" – "Рома". Довбик попытается огорчить "россонери".