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Довбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря
График топ-матчей
Getty Images/Global Images Ukraine
В конце декабря весь мир по традиции немного приостанавливается, футбол в том числе. На этой неделе нас ждет не так много матчей, выделили для вас самые интересные вывески. Давайте пройдемся по списку ниже и все отметим.
Понедельник, 23 декабря
"Фиорентина" хочет удержаться в еврокубковой зоне, Трубин жаждет сохранить свои ворота в неприкосновенности, а "Интер" желает спокойно взять три очка и продолжить погоню за "Наполи" а "Аталантой".
- 19:30. "Фиорентина" – "Удинезе". Серия А. Megogo
- 20:45. "Бенфика" – "Эшторил". Примейра. Megogo
- 21:45. "Интер" – "Комо". Серия А. Megogo
Вторник, 24 декабря
Все коротко и просто – в этот день без футбола.
Среда, 25 декабря
Аналогично, отмечаем Рождество.
Четверг, 26 декабря
После Рождества в Англии, как всегда, Boxing Day. Миколенко приедет на "Этихад", Забарный ждет в гости "Кристал Пэлас", на "Стэмфорд Бридж" состоится лондонское дерби. Ближе к вечеру Аморим попытается отобраться очки у "Вулвз", а "Лестер" отправится к "Ливерпулю" на "Энфилд".
- 14:30. "Манчестер Сити" – "Эвертон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Борнмут" – "Кристал Пэлас". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ноттингем Форест" – "Тоттенхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Ньюкасл" – "Астон Вилла". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Саутгемптон" – "Вест Хэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Челси" – "Фулхэм". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:30. "Вулверхэмптон" – "Манчестер Юнайтед". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:00. "Ливерпуль" – "Лестер". АПЛ. Setanta Sports App
Пятница, 27 декабря
Те матчи тура в АПЛ, которые не залезли в четверг, ожидают нас здесь. Надеемся увидеть Ярмолюка и Зинченко.
- 21:30. "Брайтон" – "Брентфорд". АПЛ. Setanta Sports App
- 22:15. "Арсенал" – "Ипсвич". АПЛ. Setanta Sports App
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Суббота, 28 декабря
Щепотка Италии с крупицей Португалии. Спокойная суббота, "Интер" точно можно глянуть, а матч "Лацио" – "Аталанта" пропускать нельзя.
- 16:00. "Эмполи" – "Дженоа". Серия А. Megogo
- 16:00. "Парма" – "Монца". Серия А. Megogo
- 19:00. "Кальяри" – "Интер". Серия А. Megogo
- 21:45. "Лацио" – "Аталанта". Серия А. Megogo
- 22:30. "Порту" – "Боавишта". Примейра. Megogo
Воскресенье, 29 декабря
Еще немного Серии А и полноценный тур Английской Премьер-лиги. Советуем обратить внимание на матчи с участием Миколенко, Забарного и Трубина (дерби Лиссабона!), ну а особняком стоит поединок "Милан" – "Рома". Довбик попытается огорчить "россонери".
- 13:30. "Удинезе" – "Торино". Серия А. Megogo
- 16:00. "Наполи" – "Венеция". Серия А. Megogo
- 16:30. "Лестер" – "Манчестер Сити". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Эвертон" – "Ноттингем Форест". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Кристал Пэлас" – "Саутгемптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Тоттенхэм" – "Вулверхэмптон". АПЛ. Setanta Sports App
- 17:00. "Фулхэм" – "Борнмут". АПЛ. Setanta Sports App
- 19:00. "Ювентус" – "Фиорентина". Серия А. Megogo
- 19:15. "Вест Хэм" – "Ливерпуль". АПЛ. Setanta Sports App
- 21:45. "Милан" – "Рома". Серия А. Megogo
- 22:30. "Спортинг" – "Бенфика". Примейра. Megogo
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