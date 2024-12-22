Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Аморим: Я никогда не считал, что эта работа будет легкой
Наставник красных дьяволов готов к вызову
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал домашнее поражение от "Борнмута" (0:3).
"Я всегда ожидал, что эта работа будет очень тяжелой. Особенно в такой напряженный период. Мы готовы принять этот вызов и продолжать борьбу".
"У нас было много моментов, когда мы позволяли слишком много нашим соперниками. Всем очень тяжело, но мы должны бороться. Это очень важно для нас. Мы должны сделать все, что от нас зависит в следующей игре".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
После 17-ти сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ с 22 очками.
Популярное сейчас
- Два результативных действия Довбика и уверенная победа. Рома – Парма 5:0. Видеообзор матча
- Довбик отличился голом за Рому во втором матче подряд
- Определил судьбу Пушича. Сабо рассказал, какие изменения ждут в Шахтере
- Холанд решил продать свой Mercedes GLS 63 AMG по бешеной цене
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели