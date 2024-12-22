  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Аморим: Я никогда не считал, что эта работа будет легкой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Аморим: Я никогда не считал, что эта работа будет легкой

Англия

Наставник красных дьяволов готов к вызову

Аморим: Я никогда не считал, что эта работа будет легкой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим прокомментировал домашнее поражение от "Борнмута" (0:3).

"Я всегда ожидал, что эта работа будет очень тяжелой. Особенно в такой напряженный период. Мы готовы принять этот вызов и продолжать борьбу".

"У нас было много моментов, когда мы позволяли слишком много нашим соперниками. Всем очень тяжело, но мы должны бороться. Это очень важно для нас. Мы должны сделать все, что от нас зависит в следующей игре".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

После 17-ти сыгранных туров "Манчестер Юнайтед" находится на 13-м месте в турнирной таблице АПЛ с 22 очками.

По теме
yellow-arrow
В середине 2010-х Эвертон отказался приобрести одного из бомбардиров АПЛ
yellow-arrow
Шон Дайч отбирает очки у еще одного лондонского топ-клуба. Эвертон - Челси 0:0. Видеобзор матча
yellow-arrow
Довбик против Милана, дерби для Трубина и Boxing Day в АПЛ. Расписание футбола на 23 – 29 декабря
Манчестер Юнайтед Рубен Аморим
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Premier League
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости