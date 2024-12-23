Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Шон Дайч отбирает очки у еще одного лондонского топ-клуба. Эвертон - Челси 0:0. Видеобзор матча
Ириски снова играют на ноль
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Команда Виталия Миколенко в домашних стенах сумела остановить очередной лондонский гранд. "Эвертон" расписал нулевую ничью с "Челси“"в рамках одного из матчей 17-го тура Английской Премьер-лиги.
Несмотря на существенное преимущество "синих" по основным статистическим показателям, "ирискам" удалось заработать хотя бы одно очко, избежав поражения. Подопечные Шона Дайча вышли на 15-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а "Челси" остается на второй строчке.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
АПЛ, 17-й тур
Ливерпуль. "Гудисон Парк"
Эвертон - Челси 0:0
Видеообзор матча:
Популярное сейчас
- Миколенко – лучший на поле, у Забарного 100% выигранных единоборств. Оценки украинцев
- Два результативных действия Довбика и уверенная победа. Рома – Парма 5:0. Видеообзор матча
- Определил судьбу Пушича. Сабо рассказал, какие изменения ждут в Шахтере
- В окружении Мудрика предполагают, что запрещенный препарат мог попасть в его организм с едой
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
- Обворожительная жена Бруну Фернандеша: от судейства в футзале до жизни рядом со звездой футбола