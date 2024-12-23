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В середине 2010-х Эвертон отказался приобрести одного из бомбардиров АПЛ
Жалеют ли ириски?
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд в свое время мог оказаться в ливерпульской команде. Клуб мог подписать норвежца, когда ему было всего 15 лет. Тогда трансфер был доступен за 2 млн фунтов.
Воспитанник норвежского "Брюне" дебютировал во взрослом футболе в родном коллективе в мае 2016-го. Уже через 9 месяцев юный талант подписал соглашение с местным грандом "Молде". В августе 2018 года "Зальцбург" объявил, что усилил состав форвардом.
В АПЛ Эрлинг все-таки попал, но это произошло уже летом 2022-го.
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