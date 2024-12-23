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Постекоглу о 3:6 от Ливерпуля: Если люди хотят, чтобы я изменил свой подход, он не изменится

Англия

Австралиец не собирается адаптироваться под соперников

Постекоглу о 3:6 от Ливерпуля: Если люди хотят, чтобы я изменил свой подход, он не изменится

Getty Images / Global Images Ukraine

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Вчера "Тоттенхэм" потерпел болезненное домашнее поражение от "Ливерпуля" со счетом 3:6. На послематчевой пресс-конференции тренер "шпор" Анге Постекоглу отметил несколько аспектов, которые повлияли на негативный результат его команды.

"Послушайте, это был тяжелый день для нас и болезненный результат. Надо отдать должное "Ливерпулю", они очень хорошая команда и переживают замечательный момент. Они очень настроены, в отличной форме, с большой верой. Для нас сегодня это был просто слишком большой мост. Можно сказать, что нам не хватало немного энергии и способности действительно конкурировать с ними на одном уровне. Я думаю, что последние 18 месяцев я был очень терпелив, сидя здесь и отвечая на одни и те же вопросы снова и снова. Если люди хотят, чтобы я изменил свой подход, он не изменится. Мы делаем это не просто так, мы делаем это потому, что считаем, что это поможет нам добиться успеха. Если люди не понимают обстоятельств, в которых мы сейчас находимся, вызовов, которые стоят перед нами с точки зрения команды и коллектива, которые настолько очевидны, насколько вы хотите их сделать.

Сразу после игры с "Сити" мы проанализировали ситуацию и поняли, что это будет самый сложный период для нас. Усилия, которые прилагают игроки... У нас было меньше времени на подготовку, чем почти у каждого соперника, с которым мы играли до этого времени, по крайней мере на один день меньше, чем у каждой команды, с которой мы играли, будь то здесь или в Европе. У меня не было возможности изменить команду, дать игрокам отдохнуть, провести ротацию игроков. Я очень восхищаюсь теми усилиями, которые эти игроки прилагают для этого клуба в эту минуту. Мы знаем, какая это сложная ситуация, и это не изменится в краткосрочной перспективе. Мы просто должны двигаться дальше", - заявил Постекоглу.

Добавим, что следующий матч "Тоттенхэм" сыграет 26 декабря на выезде против "Ноттингема".

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Тоттенхэм (Лондон) Анге Постекоглу
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Источник:
Тоттенгем
Опубликовал: Александр Гресь
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