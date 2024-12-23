Арне Слот считает, что его команда могла забить больше шести мячей в ворота Тоттенхэма

Вчера "Ливерпуль" на выезде деклассировал "Тоттенхэм" со счетом 6:3. На послематчевой пресс-конференции Арне Слот подчеркнул, что его игроки могли реализовать больше возможностей, а также в очередной раз отметил игру лидера команды Мохамеда Салаха.

"Я думаю, что Мо [Салах] показывает то, что он показывал на протяжении многих лет в "Ливерпуле", что он может забить гол, и команда просто должна дать ему возможность выходить на эти позиции, куда он выходил сегодня, много раз. Тогда он сможет забивать голы или отдавать голевые передачи. Кроме того, что он очень хороший футболист, я думаю, что он также очень приятный человек, с которым можно работать. Он всегда готов помочь своим товарищам по команде. Он всегда приземленный, поэтому завтра, или даже сейчас, я думаю он будет работать над своим восстановлением. Он понимает, что нужно для того, чтобы быть на таком уровне каждые три дня, и он очень много работает для этого. Это, пожалуй, больше всего меня поразило - то, что такой топ-игрок, как он, понимает, как тяжело ему приходится работать, чтобы достичь того качества, которое он демонстрирует.

Возможно, это было наше лучшее выступление на выезде, хотя мне очень понравилось то, что я увидел и против "МЮ". Это было полное доминирование, и мы переигрывали их много, много раз, так что это была очень хорошая игра на выезде. Сегодня, кроме того, что мы забили шесть мячей, я думаю, что мы могли забить еще больше. Каждые три дня ты должен быть на высоте, каждую минуту игры. Вот почему так трудно выиграть, потому что не всегда легко появляться каждые три-четыре дня", - заявил Слот.

Добавим, что следующий матч "Ливерпуль" проведет 26 декабря дома против "Лестера".