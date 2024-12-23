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Лестер собирается приобрести капитана молодежной сборной Аргентины

Англия

Англичане хотят укрепить свою оборону

Лестер собирается приобрести капитана молодежной сборной Аргентины

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Руд ван Нистелрой, сменивший Стива Купера, оставил опытный дуэт Конора Коуди и Янника Вестергора в качестве основной пары центральных защитников. Это привело к тому, что Ваут Фас и Калеб Околи оказались на скамейке запасных, а молодой выпускник академии и звезда сборной Англии U-20 Бен Нельсон до конца сезона находится в аренде в "Оксфорд Юнайтед". Впрочем, "Лестер" планирует укрепить оборону в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает The Sun, "лисы" хотят приобрести Валентина Гомеса из "Велес Сарсфилда". 21-летний защитник уже несколько сезонов является постоянным игроком основного состава своей команды. Кроме того, он также является капитаном сборной Аргентины U-20 и "Лестер" надеется договориться о выгодной сделке, предложив за футболиста около 8 миллионов фунтов стерлингов.

Добавим, что в этом году Валентин Гомес провел 43 матчей и отметился одним забитым мячом.

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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