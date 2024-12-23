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Лондонский клуб проявляет интерес к одноклубнику Трубина
Португальцы не исключают продажу этого игрока
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ян-Никлас Бесте летом присоединился к "Бенфике" из "Хайденхайма" этим летом за 8 млн евро. Он имеет контракт до июня 2029 года, но, похоже, не оправдывает надежд, которые возлагает на него наставник лиссабонцев Бруно Лаге.
По информации Sky Sport, к немецкому полузащитнику проявляет интерес "Кристал Пэлас". Сейчас представители игрока сейчас контактируют с лондонцами, пытаясь достичь договоренности с лиссабонской "Бенфикой". Хотя они, похоже, не считают 25-летнего футболиста безоговорочным лидером основы, португальцы могут рассмотреть возможность продажи немца. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 14 млн евро.
Добавим, что в этом сезоне Ян-Никлас Бесте провел 18 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом.
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