"Где бы я ни закончил свою карьеру, я счастлив". Салах дал комментарий после разгрома Тоттенхэма

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" (6:3) в АПЛ и затронул тему своего будущего.

" Рекорд ? Я не думал об этом перед поединком, но я рад, что сделал это - это то, чем я горжусь. Я буду продолжать усердно работать.

Здорово добиться успеха [стать четвертым лучшим бомбардиром "Ливерпуля"] в таком большом клубе, но самое главное - это то, что мы выиграли матч. Где бы я ни закончил свою карьеру, я счастлив.

Мы были довольно хороши впереди, но в обороне нам нужно совершенствоваться как команде. Пропустить три гола - неправильно. Это хороший результат. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе.

Мы ожидали хаотичности. "Тоттенхэм" мало что меняет в своей манере игры, она очень интенсивна. "Манчестер Сити" приезжал сюда и боролся, другие команды тоже. Я счастлив, что мы победили.

Есть ли новости о моем будущем? Нет", - сказал он в интервью Sky Sports.