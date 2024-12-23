Два европейских клуба проявляют интерес к одноклубнику Миколенко

Несмотря на трудности, с которыми столкнулся "Эвертон" в последние сезоны, Калверт-Льюин сумел выделиться своими голевыми способностями и присутствием в штрафной. Его ценность была признана на национальном и международном уровнях, и хотя он не смог достичь ожидаемого уровня с точки зрения стабильности из-за череды травм, он остается очень желанным игроком на рынке. У нападающего контракт с "ирисками" заканчивается в 2025 году, поэтому он может стать одним из самых актуальных подписаний сезона, если решит сменить клуб зимой.

По информации Fichajes, "Фиорентина" и "Севилья" проявляют интерес к 27-летнему игроку. "Фиалки" видят в нападающем возможность усилить свою атаку без значительных затрат. В Серии А, где высоко ценится физическая игра и умение завершать атаки, англичанин идеально впишется в схему итальянской команды, которая ищет игрока, способного сделать качественный прыжок в атакующей зоне. С другой стороны, "Севилья" стремится усилить линию нападения, поскольку в нынешней кампании они сталкиваются с трудностями с реализацией голевых моментов и считают футболиста "Эвертона" привлекательным вариантом благодаря его опыту выступлений в Премьер-лиге и физическим данным, которые позволят ему хорошо приспособиться к динамичному футболу Ла Лиги.

Добавим, что в этом сезоне Доминик Калверт-Льюин провел 16 матчей, где отметился 2 голами и одним ассистом. По данным transfermarkt, стоимость игрока составляет 22 млн евро.