Будущая замена Зоммеру?! Интер готовит предложение по трансферу голкипера из Премьер-лиги

Мадс Хермансен, который начал свою карьеру в датском футболе, перешел в "Лестер", где доказал свою ценность. Его впечатляющие рефлексы, ловкость и умение организовать оборону сделали его одним из самых перспективных вратарей Европы. В этом сезоне он зарекомендовал себя как ключевой игрок "лис" и сумел добиться успеха, несмотря на трудности, с которыми команда столкнулась в Премьер-лиге.

Как сообщает Fichajes, на датчанина серьезно нацелился итальянский "Интер". Рыночная стоимость молодого вратаря составляет около 9 млн евро, но ходят слухи, что "Лестер" готов вести переговоры о трансфере за сумму от 15 до 20 млн евро. Такая вариативность цен отражает не только его потенциал, но и растущий интерес со стороны клубов, которые признают Хермансена голкипером с долгосрочным потенциалом. В частности, "Интер" рассматривает его как идеальный вариант для замены Яна Зоммера, который, возможно, не является долгосрочным решением. Конкуренция за услуги датчанина будет нелегкой, но "нерадзурри", похоже, имеют преимущество, продемонстрировав явный интерес к игроку и готовы предложить 20 млн евро за 24-летнего футболиста. Кроме того, желание усилить свой состав качественным голкипером, чтобы закрепить свои амбиции в Серии А и еврокубках, ставит их в выгодное положение для закрытия сделки.

Добавим, что в этом сезоне Мадс Хермансен провел 16 матчей, из которых один отыграл на ноль и в целом пропустил 31 мяч.