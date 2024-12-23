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Эдди Хау высказался относительно слухов по поводу продажи голкипера команды

Англия

Игрок неоднократно выручал сорок в трудную минуту

Эдди Хау высказался относительно слухов по поводу продажи голкипера команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Недавно в английских СМИ появлялась информация о заинтересованности "Аль-Шабаба" услугами Мартина Дубравки из "Ньюкасла". Впрочем, главный тренер "сорок" Эдди Хау настаивает на том, что не хочет продавать словацкого вратаря, несмотря на заявления о том, что переезд игрока в Саудовскую Аравию близок к согласованию.

"Для меня это новость. Я знал о слухах и разговорах об этой сделке, но не думаю, что до этого дошло. Конечно, мы не хотели бы потерять вратаря, который играет за нас сейчас. Это было бы глупо, поэтому нет, это не та сделка, которую мы хотели бы сейчас санкционировать", - цитирует слова Эдди Хау Sky Sports.

Добавим, что в этом сезоне Мартин Дубравка провел 4 матча, из которых 3 отстоял на ноль.

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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Гресь
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