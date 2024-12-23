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Тоттенхэм хочет вернуть в Премьер-лигу игрока, выступающего в Серии А
Лондонцы планируют арендовать футболиста
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Анге Постекоглу в очередной раз столкнулся с кадровыми проблемами в защите, поскольку в лазарете снова оказались Кристиан Ромеро и Микки ван де Вен. Вследствие этого Арчи Грей вышел на позиции центрального защитника вместе с Раду Драгушином, когда "шпоры" потерпели поражение от "Ливерпуля" со счетом 3:6 в воскресенье, в то время, как Джед Спенс вышел на позиции левого защитника.
По информации Football Insider, "Тоттенхэм" хочет вернуть в Англию Бена Годфри из "Аталанты". 26-летний футболист преимущественно играет на позиции центрального защитника, но при необходимости может сыграть в любой точке задней четверки, обеспечивая дополнительную стабильность задней линии обороны Анге Постекоглу. "Шпоры" контактировали с клубом Серии А относительно подписания бывшего игрока "Эвертона", поскольку они ищут пути преодоления своего недавнего кризиса в защите. Считается, что лондонцы хотят подписать английского защитника на условиях краткосрочной аренды на вторую половину сезона.
Добавим, что в этом сезоне Бен Годфри провел 5 матчей, однако никакими результативными действиями он не отметился.
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